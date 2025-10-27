कैनेडियन ओपन स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में अनहत सिंह

टोरंटो, 27 अक्टूबर (आईएएनएस)। मौजूदा महिला राष्ट्रीय चैंपियन अनहत सिंह पीएसए सिल्वर टूर्नामेंट कैनेडियन ओपन स्क्वैश के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। 96,250 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि वाले इस टूर्नामेंट में भारत की 17 वर्षीय स्टार खिलाड़ी ने दूसरे दिन सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व की 20वें नंबर की खिलाड़ी मेलिसा अल्वेस को 3-1 से मात दी।

दिल्ली की अनहत सिंह विश्व रैंकिंग में 43वें स्थान पर काबिज हैं। इस युवा खिलाड़ी ने राउंड ऑफ 16 में फ्रांस की विश्व रैंकिंग में 20वें स्थान पर काबिज और छठी वरीयता प्राप्त अल्वेस को 41 मिनट तक चले मुकाबले में 12-10, 12-10, 8-11, 11-2 से शिकस्त दी।

पीएसए विश्व रैंकिंग में अल्वेस से 23 स्थान नीचे रैंकिंग वाली अनहत ने फ्रांसीसी खिलाड़ी को शिकस्त देकर पहली बार किसी सिल्वर-लेवल इवेंट के अंतिम आठ में प्रवेश किया है। यह शीर्ष 20 में शामिल किसी खिलाड़ी के खिलाफ उनकी पहली जीत भी थी।

इस जीत के बाद अनहत ने कहा, "मैं बहुत खुश हूं। मेलिसा अल्वेस शीर्ष 20 खिलाड़ियों में से एक हैं, इसलिए मैच से पहले मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश की। मेलिसा सच में अच्छा खेल रही हैं। मैं बहुत खुश हूं कि इस मुकाबले में अच्छा खेल पाई। मैं पहली बार इतने बड़े आयोजन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हूं, जिसके लिए बहुत उत्साहित हूं।"

अनहत का अगला मुकाबला बेल्जियम की दूसरी वरीयता प्राप्त और गत चैंपियन टिने गिलिस से होगा, जिन्होंने टोर्री मलिक को 47 मिनट तक चले मुकाबले में 11-7, 11-4, 7-11, 11-7 से मात दी।

दूसरी ओर, नार्डिन गरास ने टूर्नामेंट की आठवीं वरीयता प्राप्त लुसी बीक्रॉफ्ट को शिकस्त देकर सिल्वर लेवल इवेंट में पहली बार अंतिम आठ में जगह पक्की की है। वहीं, जीना कैनेडी ने मार्टा डोमिंगुएज और अमांडा सोभी ने एलिसिया मीड को मात दी।

टोरंटो एथलेटिक क्लब ओपन में छठी वरीयता प्राप्त भारत के वीर चौटरानी को राउंड-ऑफ-16 में इंग्लैंड के पेरी मलिक से रोमांचक मुकाबले में शिकस्त झेलनी पड़ी।

कनाडा महिला ओपन 2025 और टोरंटो एथलेटिक क्लब ओपन 2025 के क्वार्टर फाइनल मुकाबले 27 अक्टूबर से शुरू होंगे।

--आईएएनएस

आरएसजी