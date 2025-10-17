कैमरून ग्रीन भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर, ऑस्ट्रेलियाई टीम में इस खिलाड़ी की वापसी

पर्थ, 17 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है। ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन पीठ में दर्द के कारण इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर मार्नस लाबुशेन को खेमे में शामिल किया गया है।

भले ही कैमरून ग्रीन की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने एशेज सीरीज की अपनी योजनाओं में ग्रीन की अहमियत को देखते हुए एहतियातन यह कदम उठाया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें 19-25 अक्टूबर के बीच तीन वनडे मुकाबलों की सीरीज खेलेंगी। भले ही इसमें ग्रीन नहीं खेल सकेंगे, लेकिन 28 अक्टूबर से शुरू होने वाले वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अगले शेफील्ड शील्ड मैच में उनकी वापसी की उम्मीद है।

क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया (सीए) ने शुक्रवार सुबह एक बयान में कहा, "कैमरून ग्रीन रिहैबिलिटेशन पूरा करेंगे। वह एशेज की तैयारी जारी रखने को लेकर शेफील्ड शील्ड के तीसरे राउंड में खेलने के लिए वापसी की उम्मीद कर रहे हैं।" सीए ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ग्रीन की यह चोट पिछले अक्टूबर में हुए उनके ऑपरेशन से संबंधित नहीं है।

कैमरून ग्रीन ने पिछले हफ्ते शील्ड मैच में गेंदबाजी में वापसी की थी। पिछले साल पीठ की सर्जरी के बाद यह उनका पहला मैच था, जिसमें उन्होंने चार ओवर के स्पेल में एक विकेट लिया था।

कैमरून ग्रीन के स्थान पर शामिल होने वाले लाबुशेन इस समय शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने घरेलू टीम क्वींसलैंड की ओर से लिस्ट-ए मुकाबले में 130 रन और 105 रन की पारी खेलने के साथ फर्स्ट क्लास मुकाबले में 160 रन की पारी खेली।

अगस्त में लाबुशेन साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू वनडे सीरीज में नाकाम रहे थे। उन्होंने इस सीरीज के दो मुकाबलों में 1 और 1 रन की पारी खेली, जिसके बाद शीर्ष क्रम के इस बल्लेबाज को चयन के लिए नजरअंदाज कर दिया गया था।

भारत के खिलाफ सीरीज की शुरुआत से पहले ऑस्ट्रेलिया ने यह तीसरा बदलाव किया है। जोश फिलिप को जोश इंग्लिस की जगह टीम में शामिल किया गया है। इंग्लिस पिंडली में खिंचाव के कारण बाहर हैं, जबकि मैथ्यू कुहनेमैन ने एडम जांपा की जगह ली है। जांपा पारिवारिक कारणों के चलते सीरीज के पहले मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। दूसरे मैच से जांपा, इंग्लिस और एलेक्स कैरी खेलने के लिए तैयार होंगे।

ऑस्ट्रेलिया की टीम : मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शुइस, नाथन एलिस, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, मैथ्यू कुहनेमैन, मार्नस लाबुशेन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क।

दूसरे मैच से टीम के साथ जुड़ने वाले खिलाड़ी: एडम जांपा, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस।

--आईएएनएस

आरएसजी