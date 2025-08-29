कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप : हरियाणा के शाह हुसैन ने जीता गोल्ड, अपने लाल के स्वागत की तैयारी में नूंह

नूंह, 28 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के युवा वेटलिफ्टर शाह हुसैन ने यूथ कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में धाक जमाई दी। शाह हुसैन ने 88 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड जीतकर न सिर्फ हरियाणा, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। यह प्रतियोगिता 24-30 अगस्त तक गुजरात के अहमदाबाद में खेली जा रही है।

शाह हुसैन ने कुल 267 किलोग्राम भार उठाया। उन्होंने स्नैच में 115 किलोग्राम, जबकि क्लीन एंड जर्क में 152 किलोग्राम वजन उठाया। इसी के साथ शाह ने कनाडा के वेटलिफ्टर को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया।

जिला खेल अधिकारी मनोज कुमार ने शाह हुसैन की इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, "नूंह जिले में प्रतिभा की कमी नहीं है। रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी, एथलेटिक्स और क्रिकेट में हमारे खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं। भले ही हमारे पास वेटलिफ्टिंग कोच नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमने शानदार प्रदर्शन किया।"

उन्होंने कहा, "यूथ कॉमनवेल्थ में हमारे दो खिलाड़ी गए थे, जिसमें इंडिया टीम में एक खिलाड़ी का सेलेक्शन हुआ, जिसने अहमदाबाद में आयोजित यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। यह हमारे लिए खुशी की बात है।"

नूंह के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर प्रदीप मलिक ने कहा, "हरियाणा से ऐसे बहुत खिलाड़ी निकले हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर मेडल जीते। हाल ही में शाह हुसैन ने गोल्ड मेडल जीता है। हम खेलों को एक करियर के तौर पर देखते हैं। इसके साथ ही खेल फिट रहने के लिए भी जरूरी है। हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग फिट इंडिया मूवमेंट की पहल से जुड़ें।"

जिले के लोग शाह हुसैन के स्वागत और सम्मान समारोह की तैयारियों में जुट गए हैं, ताकि इस युवा खिलाड़ी का हौसला बढ़ाया जा सके।

खेल प्रेमी आबिद हुसैन ने बताया कि शाह हुसैन 3 सितंबर को अपने घर लौटेंगे। उनके सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन होगा। आबिद हुसैन मानते हैं कि नूंह मेवात क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।

