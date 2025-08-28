कॉमनवेल्थ गेम्स की दावेदारी को कैबिनेट की मंजूरी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जताया पीएम मोदी का आभार

नई दिल्ली, 27 अगस्त (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की दावेदारी को मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, यह फैसला भारत की खेल उत्कृष्टता को दिखाने और उसे नई गति देने वाला है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने और विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करके भारत को एक वैश्विक खेल स्थल के रूप में स्थापित करने के लिए अथक प्रयास किए हैं।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने आगे लिखा, "केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद में 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए भारत की बोली को मंजूरी देकर इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। यह निर्णय खेलों में हमारी उत्कृष्टता को प्रदर्शित करके एक नई गति प्रदान करेगा। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार।"

खास बात यह है कि यह फैसला भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के सहमति जताने के कुछ ही दिन बाद आया है।

पीआईबी की ओर से जारी बयान के मुताबिक, कैबिनेट ने संबंधित मंत्रालयों, विभागों और प्राधिकरणों से आवश्यक गारंटी के साथ मेजबान सहयोग समझौते (एचसीए) पर हस्ताक्षर करने और बोली स्वीकारने की स्थिति में गुजरात सरकार को आवश्यक अनुदान सहायता के लिए भी मंजूरी दे दी।

भारत ने पिछली बार साल 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल की आमसभा नवंबर के अंतिम सप्ताह में मेजबानी को लेकर फैसला लेगी।

कॉमनवेल्थ गेम्स में 72 देशों के एथलीट हिस्सा लेने जा रहे हैं। अहमदाबाद विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं और एक शानदार खेल संस्कृति वाला आदर्श मेजबान शहर है।

आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल की मेजबानी करने वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है।

--आईएएनएस

आरएसजी