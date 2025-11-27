कॉमनवेल्थ गेम्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने का मंच प्रदान करेंगे: ओलंपियन अर्जुन सिंह चीमा

पटियाला, 27 नवंबर (आईएएनएस)। ओलंपियन अर्जुन सिंह चीमा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए एक बड़ा अवसर होंगे और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने का मंच प्रदान करेंगे।

मीडिया से बात करते हुए अर्जुन सिंह चीमा ने कहा, "2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स भारत के लिए एक बड़ा अवसर होंगे, जहां देश के नए खिलाड़ी न सिर्फ अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकेंगे, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेंगे।"

चीमा ने कहा कि 2020 के बाद से देश में खेल संस्कृति तेजी से मजबूत हुई है। पंजाब खेल में लगातार आगे बढ़ रहा है। यह बदलाव न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है बल्कि नए टैलेंट के लिए भी एक मजबूत मंच उपलब्ध करा रहा है।

अर्जुन सिंह चीमा पंजाब से संबंध रखने वाले निशानेबाज हैं। वह 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वह 2022 एशियाई खेलों हांग्जो, चीन में 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय निशानेबाजी टीम का हिस्सा थे।

एशियन चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाले चीमा ने 2023 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से अगली बार वे भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की पूरी कोशिश करेंगे।

अर्जन सिंह चीमा ने युवा खिलाड़ियों के लिए कहा, मेहनत करते रहें, निरंतरता बनाए रखें, हार-जीत से घबराएं नहीं, संघर्ष करते रहें, अपने खेल पर फोकस बनाए रखें, उतार-चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन जो डटे रहते हैं वही मंजिल पाते हैं। अपने सपनों के लिए संघर्ष जारी रखें।

भारतीय टीम निशानेबाजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। पेरिस ओलंपिक में भी मनु भाकर ने 2 पदक निशानेबाजी में जीते थे। आने वाले समय में निशानेबाजी में देश की स्थिति और मजबूत हो सकती है।

