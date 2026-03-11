कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के साथ ही ओलंपिक की तैयारी भी कर रहा देश: अनुराग ठाकुर

नई दिल्ली, 11 मार्च (आईएएनएस)। भाजपा सांसद और पूर्व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि भारत न केवल 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन बड़े पैमाने पर करने के लिए तैयार है, बल्कि ओलंपिक 2036 की मेजबानी का अधिकार हासिल करने की तैयारी भी कर रहा है।

भारत को पिछले नवंबर में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी सौंपी गई थी। भारत ने अहमदाबाद में केंद्रीत 2030 गेम्स के लिए एक जबरदस्त विजन पेश किया, जो ग्लासगो 2026 द्वारा रखी गई नींव पर आधारित होगा।

कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की तैयारियों के बारे में अनुराग ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, "भारत में स्पोर्टिंग इवेंट्स का आयोजन पहले से बड़ा और बेहतर होता जा रहा है। 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स बहुत बड़े पैमाने पर आयोजित होने की उम्मीद है, और भारत 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी की तैयारी भी कर रहा है।"

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी का अधिकार भी मिल जाएगा। इससे देश एक के बाद एक कई बड़े अंतरराष्ट्रीय स्पोर्टिंग इवेंट्स देखेगा।"

पिछले साल, गुजरात में पोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट के प्रधान सचिव अश्विनी कुमार ने कहा था कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भारत की तैयारियां बहुत ध्यान से, आत्मविश्वासी और एक मजबूत टीम द्वारा चलाई जा रही हैं। राज्य को उम्मीद है कि 2028 के आखिर तक या 2029 की शुरुआत तक सभी बड़ी तैयारियां पूरी हो जाएंगी।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि 2010 में नई दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपों से प्रभावित थे, जबकि मौजूदा सरकार ने पारदर्शिता और विश्व-स्तरीय संरचना की नींव रखी है।

भारत ने नई दिल्ली में 2010 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 38 स्वर्ण पदक सहित कुल 101 पदक जीते थे। शूटिंग से 30 पदक आए थे। 2022 एडिशन में, भारत ने 22 स्वर्ण समेत 61 पदक जीते थे।

भारतीय दल 2030 में अपने दर्शकों के बीच श्रेष्ठतम प्रदर्शन की कोशिश करेगा।

--आईएएनएस

पीएके