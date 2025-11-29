कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का भारत में आयोजन एथलीटों के लिए बड़ा मौका

सोनीपत, 28 नवंबर (आईएएनएस)। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आधिकारिक रूप से मेजबान बन चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 इस खेल के शताब्दी वर्ष पर भारत में आयोजित होंगे। इसे लेकर देश भर के खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। सोनीपत के खिलाड़ियों ने कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत के लिए बड़ी खुशखबरी बताई है और अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जाहिर की है।

सोनीपत के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े खिलाड़ियों ने आईएएनएस से बात करते हुए कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 में देश के अच्छे प्रदर्शन की प्रतिबद्धता जाहिर की।

आईएएनएस से बात करते हुए रेखा ने कहा, "भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का मेजबान बनाया गया है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। आखिरी बार 2010 में भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। 2030 में होने वाले खेल शताब्दी वर्ष पर आयोजित होंगे, इसलिए और भी विशेष होगा।"

हितेश ने कहा, "कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन भारत में होगा। इसका हम खिलाड़ियों को फायदा होगा। हमें स्थानीय दर्शकों का सहयोग मिलेगा। हम लोग क कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।"

हितेश कुश्ती में जूनियर और सीनियर स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके हैं।

अमन सैनी ने कहा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी भारत को मिलने की खबर सुनकर बहुत अच्छा लगा। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम कड़ी तैयारी कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

मंजू ने कहा, हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 को लेकर हमारी यही उम्मीद है कि हम ज्यादा से ज्यादा पदक जीतें। हम प्रतिदिन 4 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। अभ्यास में हम अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं।

प्रीति ने कहा कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत रोमांचक है कि 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में होंगे। हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पदक जीतने की कोशिश करेंगे।

आशीष ने कहा कि भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी करना अच्छी खबर है। खिलाड़ियों को दर्शकों का समर्थन मिलेगा और युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

--आईएएनएस

पीएके