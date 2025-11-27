कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का अहमदाबाद में आयोजन देश के लिए गर्व की बात: जील देसाई

अहमदाबाद, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारत अब आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजक है। 2010 में दिल्ली में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स के बीस साल बाद एक बार फिर देश कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए तैयार है। इस बार आयोजन अहमदाबाद में होगा। देश के एथलीट और खासकर अहमदाबाद के एथलीट बेहद रोमांचित हैं। टेनिस खिलाड़ी जील देसाई का कहना है कि हमें अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा।

आईएएनएस से बात करते हुए जील देसाई ने कहा, "मुझे गर्व है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होने जा रहा है। यह सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं इसी शहर से संबंध रखती हूं, इसलिए मुझे इस आयोजन को लेकर अतिरिक्त खुशी है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन युवा एथलीटों को प्रेरित करेगा। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का यह हमारे पास बड़ा अवसर है।"

जील देसाई एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। उनका जन्म 18 फरवरी 1999 को अहमदाबाद में हुआ था। देसाई ने छह साल की उम्र में खेलना शुरू किया था। उन्होंने एक भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सबसे ज्यादा आइटीएफ जूनियर खिताब जीतने का सानिया मिर्जा का रिकॉर्ड तोड़ा था। वह दाहिने हाथ से खेलती हैं, लेकिन टू-हैंडेड बैकहैंड में भी निपुण हैं। देसाई ने सिंगल्स और डबल्स में कई आइटीएफ टाइटल जीते हैं।

देसाई बिली जीन किंग कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन जैसे ग्रैंड स्लैम जूनियर इवेंट्स में खेल चुकी हैं। जील की डब्ल्यूटीए के मुताबिक एकल में करियर हाई रैंक 511 है। देसाई ने ये रैंक 12 फरवरी 2024 को हासिल की थी। डबल्स में उनकी शीर्ष रैंक 485 रही है। यह रैंक उन्होंने 3 मार्च 2025 को हासिल की थी।

जील एकल में 4 आईटीएफ खिताब जीत चुकी हैं। वहीं डबल्स में 6 आईटीएफ खिताब जीत चुकी हैं।

--आईएएनएस

