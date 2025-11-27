कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद की पहचान स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित करेगा: ध्वज हरिया

अहमदाबाद, 27 नवंबर (आईएएनएस)। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिली है। अंतरराष्ट्रीय बिलियर्ड्स और स्नूकर खिलाड़ी ध्वज हरिया ने अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए वेन्यू के रूप में चुने जाने के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे शहर की पहचान एक स्पोर्टिंग हब के तौर पर बनेगी।

आईएएनएस से बात करते हुए ध्वज हरिया ने कहा, "यह खास पल है। अहमदाबाद लंबे समय से एक बिजनेस हब के तौर पर जाना जाता रहा है, लेकिन इस मौके के साथ, सरकार ने इसे एक बड़े स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन में बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन से शहर की पहचान एक बड़े स्पोर्टिंग हब के रूप में बनेगी।"

ध्वज हरिया ने अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और बिड हासिल करने में शामिल अधिकारियों को दिया।

उन्होंने कहा कि पीएम के विजन ने अहमदाबाद को ग्लोबल स्पोर्ट्स मैप पर उभरने का रास्ता बनाया है। कॉमनवेल्थ गेम्स न केवल एथलीटों के करियर को बढ़ावा देंगे बल्कि स्पोर्ट्स इकॉनमी को भी मजबूत करेंगे और पूरे भारत में युवाओं के लिए मौके बढ़ाएंगे।

हरिया ने कहा कि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स और 2036 ओलंपिक गेम्स की मेजबानी करने की भारत की ख्वाहिशों की नींव का काम कर सकते हैं, जिसमें अहमदाबाद एक बड़ा दावेदार है। ऐसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल से लेकर शिक्षा और सार्वजनिक सुविधा तक, सभी क्षेत्रों में विकास तेजी से होगा। यह पूरे देश के लिए बदलाव लाने वाला मौका होगा।

अहमदाबाद से संबंध रखने वाली टेनिस खिलाड़ी जील देसाई ने भी शहर को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी मिलने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह देश के लिए गर्व की बात है।

आईएएनएस से बात करते हुए जील देसाई ने कहा, "मुझे गर्व है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का आयोजन अहमदाबाद में होने जा रहा है। यह सिर्फ अहमदाबाद या गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं इसी शहर से संबंध रखती हूं, इसलिए मुझे इस आयोजन को लेकर अतिरिक्त खुशी है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन युवा एथलीटों को प्रेरित करेगा। अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का यह हमारे पास बड़ा अवसर है।"

--आईएएनएस

पीएके