कुलदीप यादव भारतीय टी20 टीम से रिलीज, दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ खेलेंगे

नई दिल्ली, 2 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी 5 टी20 मैचों की सीरीज का तीसरा मैच रविवार को होबार्ट में खेला गया। टीम इंडिया ने 5 विकेट से इस मैच में जीत हासिल की। मैच के बाद भारतीय टीम मैनेजमेंट की तरफ से कुलदीप यादव को लेकर एक बड़ी खबर आई। कुलदीप को भारतीय टी20 टीम से रिलीज कर दिया गया है। बाएं हाथ का ये स्पिनर अब बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ अनाधिकारिक टेस्ट खेलेंगे।

बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा, "इस कदम का उद्देश्य कुलदीप को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी दो मैचों की टेस्ट सीरीज से पहले अभ्यास का अवसर प्रदान करना है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज 14 नवंबर से शुरू हो रही है।"

कुलदीप 6 नवंबर को बीसीसीआई सीओई ग्राउंड पर दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ होने वाले दूसरे मैच के लिए भारत ए टीम का हिस्सा होंगे। इस टीम का नेतृत्व विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत कर रहे हैं। पंत की कप्तानी में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट में जीत हासिल की है।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले और दूसरे टी20 मैच में कुलदीप भारतीय टीम का हिस्सा थे। बारिश की वजह से पहला मैच रद्द होने की वजह से उन्हें गेंदबाजी का मौका नहीं मिला था। दूसरे मैच में उन्होंने 45 रन देकर 2 विकेट लिए थे। होबार्ट में रविवार को खेले गए तीसरे मैच में कुलदीप की जगह वाशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया गया था।

कुलदीप यादव का टेस्ट क्रिकेट में रिकॉर्ड बेहतरीन है। वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल में संपन्न दो टेस्ट मैचों की सीरीज में उन्होंने 12 विकेट लिए थे। अब तक खेले 15 टेस्ट मैचों में 68 विकेट ले चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका की टीम स्पिन गेंदबाजी के सामने कमजोर मानी जाती है। ऐसे में इस सीरीज में कुलदीप भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी साबित हो सकते हैं।

--आईएएनएस

पीएके/