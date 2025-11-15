कोलकाता टेस्ट: दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा का कहर, दक्षिण अफ्रीका ने 93 रन पर 7 विकेट गंवाए

कोलकाता, 15 नवंबर (आईएएनएस)। कोलकाता के ईडन गार्डन में दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच खेला जा रहा टेस्ट मैच दूसरे दिन की समाप्ति तक भारत के पक्ष में झुका हुआ नजर आ रहा है। दूसरे दिन की समाप्ति के समय दक्षिण अफ्रीका ने 93 रन पर अपने 7 विकेट खो दिए हैं। दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त फिलहाल 63 रन है।

दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में अपने 7 विकेट खो दिए हैं। कप्तान टेंबा बवुमा 78 गेंद पर 3 चौके की मदद से 29 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। टेंबा का विकेट गिर गया होता, तो दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी भी समाप्त हो चुकी होती। बवुमा के साथ कॉर्बिन बोश 1 रन बनाकर खेल रहे हैं।

रेयान रिकल्टन 11, मार्करम 4, वियान मुल्डर 11, मार्को यानसेन 13 रन बनाकर आउट हुए।

ईडन गार्डन की पिच पूरी तरह स्पिनरों को मदद दे रही है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी के 7 में से 4 विकेट रवींद्र जडेजा, 2 विकेट कुलदीप यादव और 1 विकेट अक्षर पटेल को मिला है।

पहली पारी में 5 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह दूसरी पारी में एक भी विकेट नहीं ले सके हैं।

इससे पहले भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 189 रन पर सिमट गई। कप्तान शुभमन गिल चोट की वजह से रिटायर हर्ट हुए। केएल राहुल ने 39, वाशिंगटन सुंदर ने 29, ऋषभ पंत और रवींद्र जडेजा ने 27-27 रन बनाए। ध्रुव जुरेल ने 14 और अक्षर पटेल ने 16 रन बनाए। पहली पारी के आधार पर

दक्षिण अफ्रीका के लिए सिमोन हार्मर ने 4, केशव महाराज और कॉर्बिन बोश ने 1-1 विकेट लिए। मार्को यानसेन ने 3 विकेट लिए।

दक्षिण अफ्रीका अपनी पहली पारी में 159 रन पर सिमट गई थी। जसप्रीत बुमराह ने 5, सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला था।

