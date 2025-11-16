कोलकाता टेस्ट में उमड़ी भीड़, दर्शकों ने साझा किए अपने अनुभव

कोलकाता, 15 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जा रहा है। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने टेस्ट मैच के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी कर इस मैच में मजबूत पकड़ बना ली है।

मेजबान दक्षिण अफ्रीका के पास दूसरी पारी में 63 रनों की बढ़त है। हालांकि, मेजबान टीम ने 7 विकेट गंवा दिए हैं। टेस्ट के तीसरे दिन भारत की कोशिश होगी कि जल्द से जल्द शेष तीन विकेट लिए जाएं और जल्द ही लक्ष्य का पीछा करते हुए इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई जाए।

कोलकाता में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले जा रहे इस टेस्ट मैच को देखने के लिए दूसरे दिन भारी संख्या में दर्शक पहुंचे। कुछ दर्शकों ने आईएएनएस के साथ बातचीत की।

एक क्रिकेट प्रशंसक ने बताया कि भारत ने दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी की, जिसके दम पर हम इस मैच में मजबूत स्थिति में हैं। अगर मेजबान टीम को तीसरे दिन कम रन देकर आउट कर दिया जाए, तो भारत के बल्लेबाज आसानी से दूसरी पारी में रन चेज करते हुए जीत हासिल कर सकते हैं, और हमें उम्मीद है कि तीसरे दिन भारत कोलकाता टेस्ट जीत लेगा।

एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच देखना काफी अच्छा लगता है। मैं पहली बार अंतरराष्ट्रीय मैच को लाइव देख रहा था; मुझे काफी अच्छा लगा। भारतीय गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, वह तारीफ के काबिल है।

सिराज, जडेजा, और बुमराह जैसे गेंदबाजों की तारीफ करते हुए एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि भारत ने अच्छा खेला, और अगर दक्षिण अफ्रीका जल्दी आउट हो जाता है, तो यह भारत के लिए अच्छा होगा। हर खिलाड़ी ने शत प्रतिशत दिया है; बुमराह और सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की है। यह भारत का घरेलू मैदान है, इसीलिए भारत के पक्ष में मैच जीतने के लिए 70 फीसदी से ज्यादा चांस हैं।

एक अन्य प्रशंसक ने कहा कि तीसरे दिन का खेल देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित हूं। हम चाहते हैं कि साउथ अफ्रीका जल्द ही ऑल आउट हो जाए। भारत आसानी से मैच जीते। लेकिन, साउथ अफ्रीका भी अच्छी टीम है; इनके गेंदबाज भी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीएससी