कोलकाता टेस्ट में जीत दर्ज कर दक्षिण अफ्रीका भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खास क्लब में शामिल

नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट फॉर्मेट में अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए रविवार को कोलकाता के ईडन गार्डन में भारत को करारी शिकस्त दी। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 30 रनों से हराया। भारतीय टीम 124 रन का मामूली लक्ष्य भी हासिल नही कर सकी और सिर्फ 93 रन पर सिमट गई। भारत के खिलाफ जीत हासिल करते ही दक्षिण अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट के एक खास क्लब में जगह बना ली है।

कोलकाता टेस्ट में भारत के खिलाफ मिली जीत टेस्ट मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की 100वीं जीत है। टेस्ट क्रिकेट में पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 या उससे अधिक जीत हासिल करने वाली दक्षिण अफ्रीका दुनिया की चौथी टेस्ट टीम बनी है। दक्षिण अफ्रीका से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं।

टेम्बा बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने पिछले दो सालों में टेस्ट क्रिकेट में असाधारण प्रदर्शन किया है। बवुमा की कप्तानी में दक्षिण अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल ऑस्ट्रेलिया को हराकर जीता। डब्ल्यूटीसी के अगले चक्र (2025-27) की शुरुआत भी इस टीम ने बेहद धमाकेदार अंदाज में की है। भारत, पाकिस्तान, और श्रीलंका जैसे देशों में टेस्ट जीतना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, और दक्षिण अफ्रीका के लिए कभी भी आसान नहीं रहा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के लिए ये आसान लग रहा है। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारत दौरे से पहले दक्षिण अफ्रीका इतने ही टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान दौरे पर थी। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज 1-1 से बराबर रही।

भारत के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज में बढ़त बना ली है। गुवाहाटी में होने वाले दूसरे टेस्ट में भी टीम भारत के खिलाफ मजबूती से उतरेगी। दक्षिण अफ्रीका को अपने देश में भी टेस्ट खेलने हैं, जहां उसे हराना किसी भी टीम के लिए कभी आसान नहीं रहा है। ऐसे में मौजूदा चैंपियन यह टीम एक बार फिर से विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 के फाइनल की ओर बढ़ रही है। डब्ल्यूटीसी की मौजूदा रैंकिंग में दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर है।

--आईएएनएस

पीएके