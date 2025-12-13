खेल

कोलकाता : मेसी को नहीं देख पाए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, ममता बनर्जी ने मांगी माफी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 13, 2025, 01:42 PM
कोलकाता : मेसी को नहीं देख पाए फैंस ने स्टेडियम में की तोड़फोड़, ममता बनर्जी ने मांगी माफी

कोलकाता, 13 दिसंबर (आईएएनएस)। दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी अपने तीन दिवसीय भारत दौरे के पहले चरण में शनिवार को कोलकाता पहुंचे। साल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम था। मेसी की झलक पाने के लिए स्टेडियम में हजारों फैंस ने घंटों इंतजार किया। मेसी 10 मिनट के लिए स्टेडियम में पहुंचे थे। स्टेडियम में मौजूद फैंस उन्हें देख नहीं पाए और उनके जाने के बाद भारी बवाल किया और स्टेडियम में तोड़फोड़ की।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्यक्रम के दौरान हुए कुप्रबंधन के लिए फैंस से माफी मांगी है।

ममता बनर्जी ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, "आज साल्ट लेक स्टेडियम में जो कुप्रबंधन हुआ, उससे मैं बहुत परेशान और हैरान हूं। मैं हजारों खेल प्रेमियों और फैंस के साथ इवेंट में शामिल होने के लिए स्टेडियम जा रही थी। फैंस अपने पसंदीदा फुटबॉलर लियोनेल मेसी की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हुए थे। मैं इस खराब घटना के लिए लियोनेल मेसी के साथ-साथ उनके फैंस और सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।"

उन्होंने लिखा, "मैं सेवानिवृत्त जज आशिम कुमार रे की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना रही हूं, जिसमें मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग के सदस्य होंगे। कमेटी इस घटना की डिटेल में जांच करेगी, जिम्मेदारी तय करेगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएगी। एक बार फिर, मैं सभी खेल प्रेमियों से दिल से माफी मांगती हूं।"

लियोनल मेसी शनिवार सुबह करीब 3 बजे कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे। साल्ट लेक स्टेडियम में उनका कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और लगभग 45 मिनट तक था। उन्हें देखने के लिए फैंस सिर्फ कोलकाता और पश्चिम बंगाल के अलग-अलग हिस्सों से ही नहीं, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी पहुंचे थे।

फैंस ने स्टेडियम में मेसी के आने का कई घंटे तक इंतजार किया, लेकिन फुटबॉल स्टार सिर्फ 10 मिनट के लिए ही स्टेडियम में आए। इस दौरान वह आयोजकों और अन्यों से घिरे रहे। ऐसे में अधिकांश फैंस उन्हें ठीक से देख तक नहीं पाए। इसलिए मेसी के स्टेडियम से निकलते ही फैंस ने भारी बवाल किया और स्टेडियम में तोड़-फोड़ की, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

Related posts

Loading...

More from author

Loading...