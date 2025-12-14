कोलकाता: लियोनल मेसी का कार्यक्रम आयोजित करने वाले सताद्रु दत्ता के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई

कोलकाता, 14 दिसंबर (आईएएनएस)। दिग्गज फुटबॉलर लियोनेल मेसी के कोलकाता इवेंट के दौरान हुई अफरा-तफरी के बाद पुलिस ने रविवार को इस इवेंट के आयोजक सताद्रु दत्ता के हुगली जिले के रिशरा स्थित घर की सुरक्षा बढ़ा दी। शनिवार को घटना के तुरंत बाद दत्ता को शहर के एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था।

दत्ता का घर रिशरा के बांगुर पार्क इलाके में है। मेसी के साल्ट लेक स्टेडियम कार्यक्रम में हुई अफरा-तफरी के बाद क्षेत्र का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया था। उग्र फैंस टिकट का रिफंड की मांग के साथ किसी भी तरह की हिसंक घटना को अंजाम न दें इसके लिए रात में बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की तैनाती हुई थी। रविवार सुबह में दत्ता के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई।

चंदननगर पुलिस कमिश्नरेट के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, "कल की घटना के बाद, इस बात की संभावना है कि फैंस एक और राउंड के प्रोटेस्ट के लिए उनके घर के बाहर आ सकते हैं। इसलिए, किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए एक्स्ट्रा पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।"

शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में तब अफरा-तफरी मच गई, जब दर्शकों ने मेसी की एक झलक न देख पाने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। फैंस का आरोप था कि आयोजकों का प्रबंधन सही नहीं था और विशिष्ट व्यक्तियों की वजह से उन्हें परेशानी हुई। ऊंची कीमत पर टिकट खरीदने के बाद भी वह अपने पसंदीदा स्टार को नहीं देख पाए।

साल्ट लेक स्टेडियम दर्शकों के गुस्से की वजह से जंग के मैदान में बदल गया और तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने इवेंट के मुख्य आयोजक, सताद्रु दत्ता को गिरफ्तार कर लिया।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए आयोजकों द्वारा हुए कुप्रबंधन के लिए खुद फैंस से माफी मांगी और घटना की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जांच कमेटी बनाने की घोषणा की।

