कलाई की चोट के कारण फ्रेंच ओपन 2026 में हिस्सा नहीं लेंगे कार्लोस अल्काराज

नई दिल्ली, 24 अप्रैल (आईएएनएस)। कार्लोस अल्काराज कलाई की चोट के कारण आने वाले फ्रेंच ओपन 2026 में नहीं खेल पाएंगे। यह रोलांड गैरोस (फ्रेंच ओपन) में लगातार तीसरा खिताब जीतने के उनके मौके के लिए एक बड़ा झटका है।

दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी को बार्सिलोना ओपन में ओटो विरटेनन के खिलाफ अपने पहले राउंड के मैच के दौरान चोट लगी थी, जिसके कारण उन्हें कुछ ही समय बाद उस इवेंट से हटना पड़ा था। हाल के मेडिकल टेस्ट के बाद अब वह रोम में होने वाले इटैलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों से बाहर हो गए हैं।

अल्काराज ने 'इंस्टाग्राम' पर एक बयान में कहा, "आज हमें जो टेस्ट रिजल्ट मिले, उसके बाद हमने तय किया है कि सबसे सुरक्षित विकल्प सावधान रहना और रोम या रोलांड गैरोस (फ्रेंच ओपन) में हिस्सा नहीं लेना है, जबकि हम स्थिति का मूल्यांकन करके यह पता लगा रहे हैं कि मैं कोर्ट पर कब वापस आ सकता हूं। यह मेरे लिए मुश्किल समय है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं और मजबूत होकर वापस आऊंगा।"

22 साल के खिलाड़ी ने 17 अप्रैल को मैड्रिड ओपन से अपना नाम वापस ले लिया था, जिससे क्ले-कोर्ट सीजन के करीब आते ही उनकी फिटनेस को लेकर चिंताएं बढ़ गई थीं।

सात बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन, अल्काराज पेरिस में दो बार के डिफेंडिंग चैंपियन हैं, जिन्होंने 2024 और 2025 में खिताब जीता है। उनकी 2025 की जीत खास तौर पर रोमांचक थी, क्योंकि उन्होंने एक नाटकीय फाइनल में जैनिक सिनर के खिलाफ तीन चैंपियनशिप पॉइंट बचाए थे। इस साल की शुरुआत में वह ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपनी जीत के साथ करियर ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बने।

इस झटके के बावजूद, अल्काराज का 2026 सीजन शानदार रहा है, जिसमें 22-3 का रिकॉर्ड और दोहा में एक खिताब जीत शामिल है। हालांकि, 12 अप्रैल को मोंटे कार्लो मास्टर्स फाइनल में सिनर से हारने के बाद वह रैंकिंग में टॉप से ​​फिसल गए थे। अल्काराज का अब पूरा ध्यान रिकवरी पर है। उनका लक्ष्य पूरी तरह से फिट होकर वापसी करना और पुरुष टेनिस में अपनी बढ़त जारी रखना है।

--आईएएनएस

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