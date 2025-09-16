खेल

कलिंगा लांसर्स ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जे स्टेसी को हेड कोच नियुक्त किया

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 16, 2025, 09:26 AM

भुवनेश्वर, 16 सितंबर (आईएएनएस)। कलिंगा लांसर्स ने आगामी हॉकी इंडिया लीग सीजन से पहले अहम फैसला लिया है। टीम ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज जे स्टेसी को टीम का नया हेड कोच नियुक्त किया है। वह जर्मन कोच वैलेंटिन ऐलटेनबर्ग की जगह लेंगे, जिन्होंने पिछले सीजन में टीम का जिम्मा संभाला था।

वेदांत कलिंगा लांसर्स ने एक मजबूत टीम बनाने और उसका जिम्मा संभालने के लिए पूर्व हेड कोच वैलेंटिन ऐलटेनबर्ग का आभार व्यक्त किया है।

टीम के साथ जुड़ने पर खुशी जताते हुए जे स्टेसी ने कहा, "मैं वेदांता कलिंगा लांसर्स के साथ एक नया अध्याय शुरू करने के लिए उत्साहित हूं। मैं हॉकी इंडिया लीग में वापसी को लेकर रोमांचित हूं, जो मेरी पिछली पारी के बाद काफी विकसित हो चुकी है। इस लीग ने मुझे एक कोच के रूप में बहुत कुछ सिखाया। मुझे यकीन है कि यह अनुभव भी बेहद खास होगा। भारत लौटकर और इस शानदार फ्रेंचाइजी के साथ काम करना मेरे लिए सुखद अवसर है। मैं वेदांता कलिंगा का आभारी हूं और आगे की रोमांचक यात्रा को लेकर उत्सुक हूं।"

स्टेसी का स्वागत करते हुए वेदांता एल्युमिनियम के सीईओ राजीव कुमार ने कहा, "हमें वेदांता कलिंगा लांसर्स परिवार में जे स्टेसी का स्वागत करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ हासिल किया है। वह अंतरराष्ट्रीय हॉकी में सबसे सम्मानित और प्रसिद्ध हस्तियों में से एक हैं। उनके जैसा एक हेड कोच बेशक हमारी टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वह न केवल प्रतिष्ठित खिताब जीतने के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में हमारी मदद करेंगे, बल्कि खिलाड़ियों को उनके करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए तैयार भी करेंगे।"

जे स्टेसी के पास न सिर्फ कोचिंग का, बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी काफी अनुभव है। उन्होंने 321 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। वह चार ओलंपिक खेले हैं। इस दौरान बार्सिलोना 1992 में रजत, अटलांटा 1996 में कांस्य और सिडनी 2000 में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे। इसके अलावा, उन्होंने 1998 के कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेलों और 1999 की चैंपियंस ट्रॉफी में स्वर्ण पदक भी जीता था।

जे स्टेसी को साल 1999 में एफआईएच 'प्लेयर ऑफ द ईयर' भी चुना गया था। जब साल 2000 में उन्होंने हॉकी से संन्यास लिया, उस समय ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी थे।

कोचिंग करियर की बात करें, तो जे स्टेसी ने ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड और बेल्जियम के क्लब और घरेलू सर्किट में व्यापक रूप से काम किया। इसके अलावा, उन्होंने हॉकी इंडिया लीग के 2016 और 2017 संस्करणों के दौरान मुंबई फ्रेंचाइजी के हेड कोच के रूप में भी काम किया। साल 2022 से स्टेसी ऑस्ट्रेलिया की जूनियर टीम के हेड कोच हैं।

--आईएएनएस

आरएसजी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...