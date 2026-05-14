केकेआर के लिए अब प्लेऑफ में पहुंचना मुश्किल: चेतेश्वर पुजारा

नई दिल्ली, 14 मई (आईएएनएस)। आईपीएल 2026 में बुधवार की शाम रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) और कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के बीच खेले गए मुकाबले में केकेआर को हार का सामना करना पड़ा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा का मानना है कि आरसीबी से हार के बाद केकेआर की प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीद बहुत कम हो गई है।

जियो हॉटस्टार से बात करते हुए पुजारा ने कहा, "केकेआर के लिए यह एक मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता कि वे प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। संभावनाएं बहुत कम हैं। केकेआर के लिए जिस तरह से यह सीजन बीता है, अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। यह सिर्फ प्लेऑफ तक पहुंचने की बात नहीं है। जब आप दौड़ में नहीं होते, तो आप अपने गौरव के लिए खेलते हैं। सीजन की शुरुआत केकेआर के लिए अच्छी नहीं रही थी। उन्होंने अब वापसी की है और सीजन का अंत शानदार तरीके से करना चाहेंगे।"

केकेआर की सीजन की यह छठी हार थी। इस हार के साथ ही उनका टॉप-4 में पहुंचने का सपना लगभग समाप्त हो चुका है। केकेआर अपने बचे 3 मैच जीतने के बाद भी शायद ही शीर्ष-4 में जा पाए। केकेआर फिलहाल 11 मैचों से 9 अंक लेकर आठवें स्थान पर है।

आरसीबी-केकेआर मैच की बात करें तो टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर ने अंगकृष रघुवंशी की शानदार 71 रन की पारी और रिंकू सिंह के नाबाद 49 रन की बदौलत 4 विकेट पर 192 रन बनाए थे।

विराट कोहली के 60 गेंदों पर बनाए नाबाद 105 रन की बदौलत आरसीबी ने 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 194 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। विराट के अलावा देवदत्त पड्डिकल ने 39 रन बनाए। केकेआर की तरफ से विराट कोहली का एक कैच छूटा था, जो अंत में महंगा साबित हुआ और टीम के हाथ से मैच फिसल गया।

केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने भी माना कि विराट का कैच छूटना मैच का टर्निंग प्वाइंट रहा।

--आईएएनएस

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