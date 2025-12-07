कोहली ने तेंदुलकर को पछाड़ा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जीते सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब

विशाखापत्तनम, 6 दिसंबर (आईएएनएस)। 'रन मशीन' विराट कोहली ने 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर को पछाड़ते हुए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। साउथ अफ्रीका के विरुद्ध तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज में 151 की औसत के साथ 302 रन बनाने वाले कोहली को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' चुना गया।

यह अंतरराष्ट्रीय करियर में विराट कोहली का 20वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब था। वहीं, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में 19 बार इस खिताब को जीता। बांग्लादेश के शाकिब अल हसन (17) इस लिस्ट में तीसरे पायदान पर हैं, जबकि जैक्स कैलिस (14) और सनथ जयसूर्या (13) इस फेहरिस्त में क्रमश: चौथे और पांचवें पायदान पर हैं।

वनडे फॉर्मेट में यह विराट कोहली का 11वां 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' खिताब रहा। इस फॉर्मेट में वह सनथ जयसूर्या के साथ संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर मौजूद हैं। सचिन तेंदुलकर (14) यहां शीर्ष पर हैं, जबकि क्रिस गेल और शॉन पोलक ने 8-8 बार इस अवॉर्ड को जीता है।

37 वर्षीय विराट कोहली टेस्ट और टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। अब कोहली सिर्फ वनडे क्रिकेट में ही खेलते नजर आते हैं, जिसमें फिलहाल यह दाएं हाथ का बल्लेबाज प्रचंड फॉर्म में है। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अंतिम वनडे मुकाबले में 74* रन बनाने के बाद साउथ अफ्रीका के विरुद्ध घरेलू सीरीज में 135, 102 और 65* रन की पारियां खेली हैं।

एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम का मैदान विराट कोहली के लिए बेहद खास रहा है, जहां उन्होंने 8 पारियों (118, 117, 99, 65, 157*, 0, 31 और 65*) में 108.66 की औसत के साथ 652 रन बनाए हैं। कोहली यहां सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं।

विशाखापत्तनम में शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले की बात करें, तो साउथ अफ्रीकी टीम को 47.5 ओवरों में 270 रन पर समेटने के बाद भारत ने 39.5 ओवरों में जीत दर्ज करते हुए सीरीज 2-1 से अपने नाम की। इस पारी में कोहली ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल (116*) के साथ दूसरे विकेट के लिए 84 गेंदों में 116 रन की अटूट साझेदारी की।

--आईएएनएस

आरएसजी