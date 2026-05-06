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केएसएस मेमोरियल शूटिंग: गंगा सिंह ने जीता 50 मीटर राइफल थ्रीपी का खिताब, सीनियर मिक्स्ड टीम में कमलजीत-सुरभि का गोल्ड

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 06, 2026, 04:51 AM

नई दिल्ली, 5 मई (आईएएनएस)। भोपाल में मध्य प्रदेश स्टेट शूटिंग एकेडमी में जारी 24वीं कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप में सेना के निशानेबाज गंगा सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वहीं, नई दिल्ली स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में, हरियाणा के कमलजीत चौधरी और सुरभि राव 10 मीटर एयर पिस्टल सीनियर मिक्स्ड टीम आईएसएसएफ इवेंट में विजेता बने।

गंगा सिंह ने फाइनल में कुल 357.8 का स्कोर किया और पोडियम पर सबसे ऊपर रहे। रेलवे के अर्जुन बबूटा ने 356.9 के स्कोर के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि रेलवे के ही एक और निशानेबाज स्वप्निल सुरेश कुसाले ने 343.7 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। सेना के सिद्धार्थ गौर 332.3 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे।

क्वालिफिकेशन राउंड में, पंजाब के हरजस सिंह 586-25x के स्कोर के साथ सबसे आगे रहे, उनके बाद महाराष्ट्र के रुद्रांक्ष बी. पाटिल 584-31x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। अर्जुन बबूटा ने 584-28x का स्कोर करके तीसरे स्थान पर क्वालीफाई किया, जबकि स्वप्निल कुसाले ने 583-31x के स्कोर के साथ चौथा स्थान हासिल किया।

10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में, हरियाणा की जोड़ी ने 576-17x के स्कोर के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में टॉप किया, और फिर फाइनल में 476.6 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता। कर्नाटक के मामिथ एन. गौड़ा और दिव्या टीएस, जिन्होंने 573-17x के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर क्वालीफाई किया था, फाइनल में 472.5 का स्कोर करके सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा।

ओएनजीसी के अमनप्रीत सिंह और श्वेता 409.3 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफल रहे। गुजरात के वैभव और जिनेश ने 574-11x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर क्वालीफाई किया था, लेकिन अंत में चौथे स्थान पर रहे।

पश्चिम बंगाल के आद्रियन कर्मकार ने फाइनल में 360.2 के स्कोर के साथ जूनियर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन्स का खिताब जीता। हरियाणा के रोहित कनियान ने 350.5 के स्कोर के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि राजस्थान के प्रिंस ने 336.1 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जीता। महाराष्ट्र के वेदांत नितिन वाघमारे 328.1 के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे।

क्वालीफिकेशन राउंड में, वेदांत नितिन वाघमारे 580-26x के स्कोर के साथ शीर्ष पर रहे, उनके ठीक पीछे आद्रियन कर्मकार 580-24x के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। मध्य प्रदेश के प्रियव्रत सिंह तोमर 579-22x के स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहे, जबकि प्रिंस 578-16x के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे।

10 मीटर एयर पिस्टल जूनियर मिक्स्ड टीम आईएसएसएफ इवेंट में, राजस्थान के योगेश और मोहिनी ने फाइनल में 478.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले वे 576-21x (293-12x, 283-9x) के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।

हरियाणा के शिवा और नव्या ने 581-22x (293-14x, 288-8x) के स्कोर के साथ क्वालीफिकेशन राउंड में शीर्ष स्थान हासिल किया, लेकिन फाइनल में 417.7 का स्कोर करने के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। कर्नाटक की अवंतिका और जोनाथन ने फाइनल में 478 का स्कोर करते हुए रजत पदक जीता।

10 मीटर एयर पिस्टल यूथ मिक्स्ड टीम आईएसएसएफ इवेंट में, राजस्थान के गिरीश और भव्य ने क्वालिफिकेशन में 575-21x (289-13x, 286-8x) का स्कोर करके टॉप पर जगह बनाई और फाइनल में भी अपनी बेहतरीन फॉर्म जारी रखते हुए 479.1 के स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता।

दिल्ली के तनिष और मान्यता 575-13x (289-7x, 286-6x) के स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहे और फाइनल में 472.6 का स्कोर करके सिल्वर मेडल हासिल किया। मध्य प्रदेश के युगप्रताप और आराध्या, जो 572-13x (287-6x, 285-7x) के स्कोर के साथ चौथे स्थान पर रहे थे, उन्होंने 413.3 के स्कोर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

--आईएएनएस

आरएसजी

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