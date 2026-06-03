केएलएम ओपन: नीदरलैंड्स में युवराज संधू होंगे भारत के एकमात्र प्रतिनिधि

एम्स्टर्डम (नीदरलैंड्स), 3 जून (आईएएनएस)। युवराज संधू इस हफ्ते केएलएम ओपन खेलने वाले एकमात्र भारतीय होंगे। डीपी वर्ल्ड टूर पर कैटेगरी 17 कार्ड हासिल करने के बाद, 29 वर्षीय खिलाड़ी के लिए यह पहला सीजन काफी मुश्किल रहा है। उन्होंने पिछले साल डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में टॉप पर रहकर यह कार्ड हासिल किया था।

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साल 2026 में 10 मुकाबलों में से सिर्फ तीन में कट हासिल करने वाले संधू ने कहा है कि उन्होंने इस सीजन से अब तक बहुत कुछ सीखा है। होटल प्लानर के साथ अपने एकमात्र मैच में, जो डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ओपन था, वे संयुक्त रूप से छठे स्थान पर रहे थे।

फिर भी, संधू सकारात्मक बने हुए हैं। वह इस हफ्ते मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। पहले राउंड में उनकी जोड़ी स्पेन के सेबेस्टियन गार्सिया और ऑस्ट्रिया के मैक्स स्टीनलेचनर के साथ बनी है। इस साल भी मौसम की स्थिति अहम भूमिका निभा सकती है, क्योंकि मौसम के पूर्वानुमानों के अनुसार यह हफ्ता खिलाड़ियों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।

इस टूर्नामेंट में डीपी वर्ल्ड टूर के कुछ बेहतरीन खिलाड़ी भी शामिल हैं: केसी जार्विस, जेडन शैपर, एंडी सुलिवन, रिचर्ड स्टर्न, डैनियल हिलियर और यूजेनियो चकारा।

ओडब्ल्यूजीआर रैंकिंग के अनुसार, केसी जार्विस और जेडन शैपर डीपी वर्ल्ड टूर के दो सबसे ऊंची रैंक वाले खिलाड़ी हैं, और दोनों ही टॉप 100 में शामिल हैं। रेस टू दुबई के लीडर पैट्रिक रीड के इस हफ्ते न खेलने और रोरी मैकलॉय के पीजीए टूर में खेलने का फैसला करने के कारण, शैपर रेस टू दुबई लीडरबोर्ड पर सबसे ऊंचे रैंक वाले खिलाड़ी हैं, उनके बाद केसी जार्विस का नंबर आता है।

स्थानीय डच खिलाड़ी जूस्ट लुइटेन उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिनसे घरेलू दर्शक उम्मीद कर रहे हैं कि वे ही यह ट्रॉफी जीतेंगे। पिछले विजेता लुइटेन साल 1912 के बाद से केएलएम ओपन जीतने वाले सिर्फ 5 डच खिलाड़ियों में से एक हैं। लुइटेन ने साल 2013 और 2016 में अपने घरेलू मैदान पर यह खिताब जीता था, जिसकी वजह से इस टूर्नामेंट में उन्हें घरेलू दर्शकों का सबसे ज्यादा समर्थन मिलने की उम्मीद है।

कॉनर साइम आखिरकार चोट से पूरी तरह उबर गए हैं, और ठीक उसी समय केएलएम ओपन में अपने खिताब का बचाव करने के लिए तैयार हैं। इस सीजन में साइम को अपनी फॉर्म को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा है, क्योंकि घर पर वेट ट्रेनिंग के दौरान उनकी पीठ में चोट लग गई थी, जिसकी वजह से स्कॉटिश खिलाड़ी को वोल्वो चाइना ओपन से हटना पड़ा। साइम ने बताया कि अब वह आजादी से अपने शॉट्स लगा पा रहे हैं।

--आईएएनएस

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