केएल राहुल कप्तान, जडेजा-गायकवाड़ की वापसी, दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम घोषित

Nov 24, 2025, 02:54 AM

मुंबई, 23 नवंबर (आईएएनएस)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। केएल राहुल की कप्तानी में 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की गई है।

नियमित कप्तान शुभमन गिल गर्दन में हुई इंजरी की वजह से दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। उपकप्तान श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान हुई इंजरी की वजह से पहले से ही टीम से बाहर हैं। इसलिए कप्तान और उपकप्तान की अनुपस्थिति में केएल राहुल को वनडे टीम की कप्तानी सौंपी गई है।

रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में शामिल हैं। सलामी बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को टीम में जगह दी गई है। गायकवाड़ की 2 साल बाद वनडे टीम में वापसी हुई है। दक्षिण अफ्रीका ए टीम के खिलाफ हाल में संपन्न वनडे सीरीज में गायकवाड़ का प्रदर्शन अच्छा रहा था और वह प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे।

टीम में राहुल के अलावा ऋषभ पंत को बतौर विकेटकीपर शामिल किया गया है, जबकि ध्रुव जुरेल को बल्लेबाज के रूप में शामिल किया गया है। रवींद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में ड्रॉप किया गया था।

वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह को टीम में जगह दी गई।

जसप्रीत बुमराह को आराम दिया गया है, जबकि अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज टीम में जगह नहीं बना सके। हार्दिक पांड्या भी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाने की वजह से टीम से बाहर हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला वनडे 30 नवंबर को रांची में, दूसरा वनडे 3 दिसंबर को रायपुर में और तीसरा वनडे 6 दिसंबर को विशाखापत्तनम में खेला जाएगा।

दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, ऋतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल।

