खेल

Kadal Kondattam 2025 : ,‘कदल कोंडट्टम’ की मेजबानी को तूतीकोरिन तैयार, 12-14 सितंबर के बीच आयोजित होगा समुद्री खेल महोत्सव

कदल कोंडट्टम 2025: तूतीकोरिन में समुद्री खेल और संस्कृति का अनोखा संगम
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 11, 2025, 01:31 AM
‘कदल कोंडट्टम’ की मेजबानी को तूतीकोरिन तैयार, 12-14 सितंबर के बीच आयोजित होगा समुद्री खेल महोत्सव

तूतीकोरिन: देश के सबसे रोमांचक समुद्री खेल उत्सवों में से एक 'कदल कोंडट्टम 2025' 12 से 14 सितंबर तक तमिलनाडु के तटीय शहर तूतीकोरिन में धूम मचाने के लिए तैयार है।

यह महोत्सव रोमांच से भरपूर समुद्री खेलों, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और तमिलनाडु की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा, जो समुद्र के प्रति एक अनूठा उत्सव होगा। प्रतियोगिताएं पांच मुख्य विषयों - स्टैंड-अप पैडलिंग (एसयूपी), काइटबोर्डिंग, काइटसर्फिंग, कयाकिंग और बीच ऑब्स्टेकल रेस - में आयोजित की जाएंगी।

तमिलनाडु पर्यटन एवं तमिलनाडु सरकार के सहयोग और पूर्व राष्ट्रीय काइटबोर्डिंग चैंपियन अर्जुन मोथा के नेतृत्व में एक्वा आउटबैक की ओर से आयोजित यह महोत्सव समुद्री खेलों में देश की बढ़ती लोकप्रियता को उजागर करेगा।

"जहां समुद्री रोमांच तमिल विरासत से मिलता है" टैगलाइन वाला ये महोत्सव तमिलनाडु को बहु-जलीय (समुद्री) खेलों के प्रमुख स्थल के तौर पर स्थापित करता है। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सवों की मेजबानी करने की भारत की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है।

इस आयोजन ने पहले ही जबरदस्त रुचि पैदा कर दी है और भारत और विदेश से 150 से अधिक प्रतिभागियों को आकर्षित किया है। इसमें वियतनाम, श्रीलंका, मालदीव और कई अन्य देशों के एथलीट भारतीय राष्ट्रीय और स्थानीय प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेंगे।

तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा आदि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारतीय एथलीट भी शीर्ष सम्मान के लिए जोर आजमाइश करेंगे। प्रत्येक खेल में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में जूनियर, सीनियर और ओपन डिवीजनों की श्रेणियां होंगी, जो उभरती प्रतिभाओं के साथ-साथ अनुभवी पेशेवरों के लिए समावेशिता और अवसर सुनिश्चित करती हैं।

इस उत्सव के बारे में बोलते हुए, एक्वा आउटबैक के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय काइटबोर्डिंग चैंपियन, अर्जुन मोथा ने कहा, "कदल कोंडट्टम केवल एक खेल आयोजन से कहीं अधिक है, यह हमारे महासागरों, हमारी संस्कृति और हमारे समुदाय का उत्सव है। यह आयोजन एथलीटों की एक नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को बढ़ावा देगा और एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा जहां खेल, पर्यटन और स्थिरता एक साथ फलेंगे-फूलेंगे।"

खेल गतिविधियों के अलावा, कदल कोंडट्टम पर्यटन को बढ़ावा देगा, आजीविका के नए अवसर पैदा करेगा और तमिलनाडु के मछुआरा समुदाय को समुद्री खेल पारिस्थितिकी तंत्र में सक्रिय रूप से शामिल करेगा। यह महासागर संरक्षण और तटीय जीवन को टिकाऊ बनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में भी काम करेगा।

इस तीन दिवसीय भव्य आयोजन में तमिलनाडु की पाक विरासत का जश्न मनाने वाला तटीय खाद्य महोत्सव, सूर्यास्त योग सत्र, व्यायाम और शक्ति कार्यशालाएं, समुद्र तट सफाई पहल और आकर्षक महासागर जागरूकता कार्यक्रम शामिल होंगे। खेल, संस्कृति और स्थिरता का यह मिश्रण इस आयोजन को एक यादगार इवेंट बना देगा।

 

 

Kiteboarding FestivalKadal Kondattam 2025Water Adventure IndiaTuticorin Sea SportsTamil Nadu TourismOcean Conservation IndiaKayaking Event

Related posts

Loading...

More from author

Loading...