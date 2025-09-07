खेल

कोचिंग से ज्यादा स्वस्थ और मजबूत माहौल बनाने पर ध्यान देता हूं : ड्वेन ब्रावो

Sep 07, 2025, 01:32 AM

नई दिल्ली, 6 सितंबर (आईएएनएस)। टी20 फॉर्मेट के महानतम खिलाड़ियों में शुमार वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रावो क्रिकेट से संन्यास के बाद कोचिंग क्षेत्र से जुड़ गए हैं। आईपीएल के बाद वह सीपीएल में कोचिंग कर रहे हैं। सीपीएल में ब्रावो ट्रिनबागो नाइट राइडर्स (टीकेआर) के मुख्य कोच हैं। उनकी कोचिंग में टीम का मौजूदा सीजन में शानदार प्रदर्शन रहा है। ब्रावो का कहना है कि बतौर कोच वे खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की स्वतंत्रता देते हैं।

ब्रावो ने कहा कि उनकी कोचिंग का फॉर्मूला सरल है। वह टीम के भीतर स्वस्थ माहौल का निर्माण करने पर ध्यान देते हैं और खिलाड़ियों को खुलकर उनका प्राकृतिक खेल खेलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

ब्रावो ने कहा, "मेरे लिए खिलाड़ियों को कोचिंग देना महत्वपूर्ण नहीं है, वे बहुत प्रतिभाशाली और अनुभवी हैं। कोचिंग से ज्यादा मैं यह सुनिश्चित करता हूं कि माहौल मजबूत और स्वस्थ हो, उन्हें खुद को अभिव्यक्त करने का मंच मिले, और जब चीजें गलत हों, तो वे ईमानदार रहें। यही वजह है कि मैंने कॉलिन मुनरो, एलेक्स हेल्स और मोहम्मद आमिर जैसे अनुभवी खिलाड़ियों वाली टीम चुनने का फैसला किया। ये सभी विश्व स्तरीय खिलाड़ी हैं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करता रहता हूं और उनकी भूख बनाए रखता हूं।"

ब्रावो के साथ खेले कई खिलाड़ी ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का हिस्सा हैं। इसलिए उनके लिए कोचिंग आसान हो गई है।

उन्होंने कहा, "मैंने अपना ज्यादातर क्रिकेट इन्हीं लोगों के साथ खेला है। हमारे सोचने और खेल का विश्लेषण करने का तरीका एक जैसा है। हम हमेशा एक-दूसरे से विचार-विमर्श करते हैं और फिर कप्तान निकोलस पूरन को अपने फैसले लेने देते हैं। वह शानदार काम कर रहे हैं और यही वजह है कि हमने उन्हें नेतृत्व सौंपा।

पूर्व दिग्गज खिलाड़ी ने कहा कि संन्यास के बावजूद जब भी मैं त्रिनिदाद के दर्शकों के सामने आता हूं को मैदान पर खिलाड़ी के तौर पर वापसी करने के लिए बेताब हो जाता हूं। मुझे खेलने वाले दिनों की याद आती है। प्रशंसक हमारे लिए सबसे बढ़कर हैं। जब लोग पहली बार यहां आते हैं, तो वे देखते हैं कि हम इस खेल के प्रति कितने जुनूनी हैं। यह भारत में होने वाले किसी भी क्रिकेट मैच जितना ही बड़ा है, और यह अच्छी बात है कि लोगों को हमारी संस्कृति, हमारे लोगों और हमारे जुनून को अनुभव करने का मौका मिलता है।

ड्वेन ब्रावो को जून 2025 में ट्रिनबागो नाइट राइडर्स का मुख्य कोच बनाया गया था। उनकी कोचिंग में ट्रिनबागो सीजन के 8 में से 6 मैच जीत चुकी है।

डेथ ओवर्स में अपनी अबूझ गेंदबाजी के लिए मशहूर रहे ब्रावो टी20 इतिहास के दूसरे सफलतम गेंदबाज हैं। 2006 से 2024 के बीच घरेलू, अंतर्राष्ट्रीय और दुनियाभर के लीगों को मिलाकर उन्होंने कुल 582 मैचों में 631 विकेट लिए हैं।

