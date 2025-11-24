कोच देवदत्त की अपील, विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम को आर्थिक रूप से मदद करे बीसीसीआई

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। इंडियन डेफ क्रिकेट टीम के कोच देवदत्त ने इंडियन विमेंस ब्लाइंड क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीत को सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से सभी दिव्यांग क्रिकेटर्स को आर्थिक रूप से मदद करने की अपील की है।

कोच देवदत्त ने आईएएनएस से कहा, "हमारी खिलाड़ियों ने ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है। जो लड़कियां दृष्टिबाधित हैं, उन्होंने देश के लिए इस खिताब को जीता है। यह एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।"

भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को अभी तक बीसीसीआई से मान्यता नहीं मिली है। इन खिलाड़ियों को मैच फीस एक निजी ट्रस्ट और कुछ स्पॉन्सर्स की बदौलत मिलती है। कोच देवदत्त ने बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास से इन खिलाड़ियों की मदद करने की अपील की है।

उन्होंने कहा, "मैं बीसीसीआई अध्यक्ष मिथुन मन्हास से अपील करता हूं कि इन लड़कियों की मदद करें, ताकि इन्हें मोटिवेशन मिले और इनके जीवन में आर्थिक संकट दूर हो।"

भारतीय टीम ने रविवार को नेपाल के खिलाफ खेले गए फाइनल मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की। नेपाल की टीम निर्धारित ओवरों में 5 विकेट खोकर 114 रन ही बना सकी।

इस टीम के लिए सरिता घिमिरे ने सर्वाधिक 35 रन बनाए, जबकि बिमला रानी ने 26 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से बी1 जमुना रानी और बी1 अनु कुमारी ने 1-1 विकेट निकाले।

इसके जवाब में भारत ने 12.1 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया की तरफ से बी1 करुणा ने 27 गेंदों में 42 रन बनाए, जबकि फुला सरेन ने नाबाद 44 रन की पारी खेलकर भारत को पहला विश्व कप खिताब जिताने में अहम योगदान दिया। नेपाल की तरफ से बी3 दिल्लीसरा धमाला इकलौती सफल गेंदबाज रहीं, जिन्होंने 1 विकेट हासिल किया।

भारत ने इस विश्व कप में एक भी मुकाबला नहीं गंवाया। टीम इंडिया ने श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, पाकिस्तान और नेपाल को मात देकर ट्रॉफी जीती।

--आईएएनएस

आरएसजी