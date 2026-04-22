खेल

कोच शार्लेट एडवर्ड्स को भरोसा, टी20 विश्व कप में अहम खिलाड़ी साबित होंगी सोफी एक्लेस्टोन

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Apr 22, 2026, 04:49 AM

नई दिल्ली, 21 अप्रैल (आईएएनएस)। इंग्लैंड क्रिकेट टीम की हेड कोच शार्लेट एडवर्ड्स ने स्पिन गेंदबाज सोफी एक्लेस्टोन को आगामी आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम की सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक बताया है। उन्होंने एक्लेस्टोन की शानदार वापसी की भी तारीफ की।

सोफी एक्लेस्टोन ने पिछले साल एक मुश्किल दौर का सामना किया था। खासकर एशेज सीरीज के बाद वह काफी निराश थीं और कुछ समय के लिए क्रिकेट से दूर भी हो गई थीं। हालांकि, ब्रेक लेने के बाद उन्होंने जोरदार वापसी की। उन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में शानदार गेंदबाजी की और वह सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहीं।

एडवर्ड्स ने कहा कि यह ब्रेक एक्लेस्टोन के लिए जरूरी था। अब वह पहले से ज्यादा उत्साहित और खुश नजर आती हैं। कोच के मुताबिक, जब कोई खिलाड़ी खुशी के साथ खेलता है तो उसका प्रदर्शन भी बेहतर होता है। उन्होंने यह भी बताया कि एक्लेस्टोन अब सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, बल्कि बल्लेबाजी में भी योगदान देना चाहती हैं। वह खुद को एक ऑलराउंडर के रूप में विकसित करने की कोशिश कर रही हैं, जो टीम के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है।

इंग्लैंड इस बार वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, जिससे टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा मिलेगा। एडवर्ड्स ने 2009 में कप्तान के तौर पर टीम को वर्ल्ड कप जिताने का अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि घरेलू वर्ल्ड कप खेलना खिलाड़ियों के करियर का खास पल होता है। हालांकि, इंग्लैंड की टीम 2017 के बाद से कोई बड़ा आईसीसी खिताब नहीं जीत पाई है, लेकिन एडवर्ड्स ने कहा कि टीम फिलहाल सिर्फ अपने ग्रुप मुकाबलों पर ध्यान दे रही है। उनका मानना है कि आगे की सोचने के बजाय पहले ग्रुप स्टेज से बाहर निकलना सबसे जरूरी है।

इंग्लैंड को ग्रुप बी में श्रीलंका, न्यूजीलैंड, आयरलैंड, वेस्टइंडीज और स्कॉटलैंड के साथ रखा गया है। टीम अपना पहला मैच 12 जून को एजबेस्टन में श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी। एडवर्ड्स ने यह भी माना कि दूसरे ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम जैसी मजबूत टीमें हैं, जिससे टूर्नामेंट काफी चुनौतीपूर्ण होने वाला है।

--आईएएनएस

एसएम/डीकेपी

Related posts

Loading...

More from author

Loading...