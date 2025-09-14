कोच सचिन सावंत की सलाह, हाई-वोल्टेज मुकाबले में ज्यादा दबाव न लें भारतीय खिलाड़ी

नई दिल्ली, 14 सितंबर (आईएएनएस)। एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच रविवार को मुकाबला खेला जाना है। भारतीय क्रिकेटर शिवम दुबे के बचपन के कोच सचिन सावंत के मुताबिक इस हाईवोल्टेज मैच में खिलाड़ियों को ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहिए।

शिवम दुबे के बचपन के कोच सचिन सावंत ने आईएएनएस से कहा, "भारत-पाकिस्तान मैच के दौरान दबाव दोनों ही टीमों पर होता है। यह मैच बेहद अहम है, लेकिन खिलाड़ियों को इसे सिर्फ एक मैच के तौर पर ही देखना चाहिए। अगर भारत जीतेगा, तो हमें बेहद खुशी होगी।"

उन्होंने कहा, "जिस तरह की पिच नजर आ रही है, उसे देखते हुए लगता है कि यह स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ तीन स्पिनर्स को उतारा जा सकता है।"

शिवम दुबे ने एशिया कप 2025 में यूएई के खिलाफ 2 ओवरों में महज 4 रन देकर तीन शिकार किए थे। कोच ने कहा, "शिवम दुबे को जब-जब मौका मिला, उन्होंने अपना शत प्रतिशत दिया। फिलहाल टीम उनसे बतौर गेंदबाज भी प्रदर्शन चाहती है। उन्होंने ऑफ सीजन में गेंदबाजी पर मेहनत की है, जिसका नतीजा यूएई के खिलाफ पहले मुकाबले में देखने को मिला है। अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ भी शानदार प्रदर्शन करेंगे, तो खुशी होगी।"

वहीं, टीम इंडिया के स्टार प्लेयर रिंकू सिंह के बचपन के कोच मसूद अमीनी ने कहा, "भारत-पाकिस्तान के रिश्ते बीच में खराब हो गए थे। रिश्ते बेहतर करने के लिए दोनों देशों के बीच खेल के मैदान पर आपस में मैच होना जरूरी है। क्रिकेट और राजनीति, दोनों अलग-अलग हैं। मेरा मानना है कि दोनों देशों के बीच भविष्य में भी मैच खेले जाने चाहिए।"

रिंकू सिंह भारत की एशिया कप टीम का हिस्सा हैं। कोच का मानना है कि इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में उन्हें मौका मिलना चाहिए।

अमीनी ने कहा, "रिंकू सिंह को इस मुकाबले में मौका मिलना चाहिए। उन्होंने यूपी टी20 लीग 2025 में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इस टीम में कई शानदार खिलाड़ी हैं। यह मैच पाकिस्तान के खिलाफ है। ऐसे में मैनेजमेंट के हाथ में ही प्लेइंग इलेवन चुनने का फैसला होगा।"

