कबड्डी वर्ल्ड कप की जीत पर पीएम मोदी और अमित शाह ने भारतीय महिला टीम को दी बधाई

नई दिल्ली, 24 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने चीनी ताइपे को हराकर दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप जीत लिया। इस जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महिला कबड्डी टीम को बधाई दी।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतकर देश को गर्व महसूस कराने के लिए हमारी भारतीय महिला कबड्डी टीम को बधाई। उन्होंने जबरदस्त हिम्मत, स्किल्स और डेडिकेशन दिखाया है। उनकी जीत अनगिनत युवाओं को कबड्डी में आगे बढ़ने, बड़े सपने देखने और ऊंचे लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पोस्ट कर कहा, "हमारी महिला कबड्डी टीम के इतिहास रचने पर बहुत गर्व का पल है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीतने के लिए पूरी टीम को बधाई। आपकी शानदार जीत यह दिखाती है कि भारत का खेल टैलेंट किसी से कम नहीं है। आपके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।"

केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की बेटियों ने एक बार फिर देश को गर्व महसूस कराया है। कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 चैंपियन बनने पर हमारी शानदार महिला कबड्डी टीम को बधाई। यह शानदार जीत कबड्डी में भारत की विरासत और स्किल को दिखाती है। आपकी कड़ी मेहनत और पक्का इरादा कई युवा लड़कियों को कॉन्फिडेंस के साथ अपने सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत देगा। आपके आगे के कामों के लिए शुभकामनाएं।

बता दें कि भारतीय महिला कबड्डी टीम ने ढाका में महिला कबड्डी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 35-28 से हराया और खिताब अपने नाम किया। यह भारत का लगातार दूसरा वर्ल्ड कप खिताब है, और इससे खेल में उनकी ताकत और साबित होती है। टूर्नामेंट में कुल 11 देशों ने हिस्सा लिया, जिससे पता चलता है कि दुनिया भर में महिला कबड्डी कितनी तेजी से बढ़ रही है।

--आईएएनएस

डीकेपी/