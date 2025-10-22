कबड्डी: स्टैंडर्ड और सर्किल स्टाइल में क्या अंतर है?

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। कबड्डी एक पारंपरिक खेल है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ये खेल बेहद लोकप्रिय है। लेकिन समय के साथ-साथ शहरों में भी ये खेल बेहद लोकप्रिय हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य खेलों के साथ ही इस खेल की लोकप्रियता बढ़ रही है। भारत की कबड्डी टीम बेहद मजबूत है और विश्व कप की सर्वाधिक सफल टीम है।

कबड्डी विश्व कप मुख्यत: स्टैंडर्ड और सर्किल स्टाइल में खेला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ द्वारा आयोजित विश्व कप स्टैंडर्ड स्टाइल में खेला जाता है। भारत और पाकिस्तान की पंजाब सरकारों द्वारा आयोजित विश्व कप सर्किल स्टाइल में खेला जाता है। आइए जानते हैं कि दोनों स्टाइल में क्या अंतर है।

स्टैंडर्ड स्टाइल

कबड्डी की मानक शैली (स्टैंडर्ड स्टाइल) अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। विश्व कप या एशियाई खेल इसी प्रारूप में आयोजित होते हैं। मानक शैली का आयताकार कोर्ट 13 मीटर x 10 मीटर का होता है और एक मध्य रेखा और एक बॉल्क लाइन द्वारा दो हिस्सों में विभाजित होता है। एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। 5 स्थानापन्न खिलाड़ी शामिल होते हैं। कुछ भिन्नताओं में खिलाड़ियों के लिए 80 किलोग्राम की भार सीमा भी है।

खेल 20-20 मिनट के दो हिस्सों में खेला जाता है, जिसमें 5 मिनट का मध्यांतर होता है। सफल रेड, बोनस अंक और टैकल के माध्यम से अंक अर्जित किए जाते हैं। पूरी टीम के टैग आउट होने पर दो अंकों का ऑल आउट पुरस्कार दिया जाता है। एक रेडर को मध्य रेखा पार करनी होती है, एक या अधिक डिफेंडरों को टैग करना होता है, और अपनी सांस रोककर लगातार कबड्डी चिल्लाते हुए अपने हाफ में वापस लौटना होता है। जब किसी टीम के सभी खिलाड़ी टैग आउट हो जाते हैं, तो विरोधी टीम को दो अंकों का बोनस मिलता है। जब विरोधी टीम अंक अर्जित करती है तो खिलाड़ियों को पुनर्जीवित किया जाता है।

सर्किल स्टाइल

कबड्डी के सर्कल स्टाइल को पंजाबी स्टाइल भी कहा जाता है। यह सामान्य कबड्डी की तुलना में अधिक शारीरिक होता है, जिसमें रेडर और डिफेंडर के बीच निरंतर संपर्क और संघर्ष होता है। सामान्य कबड्डी के विपरीत, इसमें कोई बोनस लाइन या लॉबी नहीं होती है, और रेडर को पूरे रेड के दौरान 'कबड्डी, कबड्डी' नहीं चिल्लाना पड़ता है।

सर्किल स्टाइल पुरुषों के वर्ग के लिए 22 मीटर और महिला व युवा वर्ग के लिए 16 मीटर की त्रिज्या वाले एक गोलाकार मैदान पर खेला जाता है। एक टीम में आठ खिलाड़ी होते हैं। खेल 40 मिनट तक चलता है, जिसमें 20 मिनट का साइड चेंजओवर होता है, और विरोधियों को टैग करके और उन्हें बाउंड्री से बाहर करके अंक बनाए जाते हैं। एक टीम का एक खिलाड़ी विरोधी टीम के क्षेत्र में रेड करता है। जब कोई खिलाड़ी प्रतिद्वंद्वी को टैग करता है या उसे सीमा से बाहर कर देता है, तो अंक मिलते हैं। यदि दो स्टॉपर किसी खिलाड़ी पर हमला करते हैं, तो फाउल घोषित किया जाता है।

--आईएएनएस

