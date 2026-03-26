केआईटीजी 2026: कर्नाटक के धोनिश और ओडिशा की अंजलि ने जीते गोल्ड

रायपुर, 25 मार्च (आईएएनएस)। रायपुर के इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स में बुधवार से शुरू हुए पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (केआईटीजी) 2026 में, कर्नाटक के धोनिश एन और ओडिशा की अंजलि मुंडा ने पुरुषों और महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल स्विमिंग इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले दो गोल्ड मेडल जीते।

स्विमिंग पूल में पहले दिन कर्नाटक का दबदबा रहा, जिसने छह में से पांच गोल्ड मेडल अपने नाम किए, जबकि मेजबान छत्तीसगढ़ ने भी महिलाओं और पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक इवेंट में क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपना खाता खोला।

बुधवार को पहले दिन के खेल के बाद, कर्नाटक सात मेडल (पांच गोल्ड सहित) के साथ मेडल टैली में सबसे आगे है। ओडिशा चार मेडल (एक गोल्ड सहित) के साथ दूसरे स्थान पर है। मेजबान छत्तीसगढ़ दो मेडल के साथ चौथे स्थान पर है। पुरुषों की 200 मीटर फ्रीस्टाइल फाइनल में धोनिश ने 2:03.55 सेकंड का समय निकाला, जो उनके ही राज्य के कीर्तन शरत (2:10.99) से लगभग सात सेकंड तेज था। महाराष्ट्र के भक्तिश कुमरे ने 2:14.73 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

ओडिशा ने महिलाओं की 200 मीटर फ्रीस्टाइल कैटेगरी में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल जीता। अंजलि ने 2:39.02 का समय लेकर गोल्ड जीता। यह कर्नाटक की निधि के साथ एक बेहद करीबी मुकाबला था, जिन्होंने 2:39.09 का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता। ओडिशा की श्रिया पडियामी (2:49.04) तीसरे स्थान पर रहीं।

इसके बाद कर्नाटक का सभी रेस में दबदबा रहा। मणिकांत एल और मेहनजलि ने 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट्स में दो-दो गोल्ड मेडल जीते।

मणिकांत ने पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में 1:07.41 का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीतने वाले महाराष्ट्र के पलाश ठाकुर (1:11.69) उनसे लगभग चार सेकंड पीछे रहे। निखिल जाल्को ने 1:11.77 का समय लेकर ब्रॉन्ज मेडल जीता और मेडल तालिका में मेजबान छत्तीसगढ़ का खाता खोला।

इसके बाद मणिकांत फिर से पूल में उतरे और 27.06 सेकंड का समय लेकर 50 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता। असम के फिरमिनो एमोन लालुंग (27.69 सेकंड) और त्रिपुरा के रियाज त्रिपुरा (28.48 सेकंड) ने क्रमशः सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीते।

महिलाओं की कैटेगरी में, 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक और 50 मीटर बटरफ्लाई इवेंट्स में मेहनजलि का कोई मुकाबला नहीं था। 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में, उन्होंने 1:25.81 का समय लेकर गोल्ड मेडल जीता, जबकि छत्तीसगढ़ की अनुष्का भगत ने 1:29.10 का समय लेकर सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद उन्होंने 34.67 सेकंड का समय लेकर 50 मीटर बटरफ्लाई में गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने त्रिपुरा की तिलुत्तम हमातिया (34.85 सेकंड) और ओडिशा की रितिका मिंज (35.54 सेकंड) को पीछे छोड़ दिया।

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के पहले संस्करण में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें लगभग 3,800 खिलाड़ी नौ अलग-अलग खेलों, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, स्विमिंग, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती में कुल 106 गोल्ड मेडल दांव पर होंगे, जबकि मल्लखंभ और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेल सिर्फ प्रदर्शन के लिए होंगे।

--आईएएनएस

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