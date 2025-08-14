Junior Hockey India 2025 : जानिए दूसरे दिन किस-किस टीम ने जीते मुकाबले?

खेल

Aug 14, 2025, 06:35 AM
जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप : जानिए दूसरे दिन किस-किस टीम ने जीते मुकाबले?

नई दिल्ली:  15वीं हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप के दूसरे दिन रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। जालंधर में केरल हॉकी, ले पुडुचेरी हॉकी, छत्तीसगढ़ हॉकी और गोवा हॉकी ने डिवीजन 'सी' में जीत हासिल की। वहीं, डिवीजन 'बी' में हॉकी चंडीगढ़, हॉकी उत्तराखंड और दिल्ली ने मैच जीते।

बुधवार की शुरुआत डिवीजन 'सी' के पूल-ए के मैच से हुई, जिसमें केरल हॉकी ने तेलंगाना हॉकी पर 8-3 से जीत के साथ अपनी फॉर्म बरकरार रखी। कप्तान मोहम्मद कैफ (14वें मिनट और 57वें मिनट) और आदित्य कुमार (17वें मिनट और 28वें मिनट) ने दो-दो गोल किए। इनके अलावा अक्षय अनिल (14वें मिनट), शालिक केएस (21वें मिनट), रोहित कुशवाहा (22वें मिनट) और अर्जुन कृष्ण एमएल (53वें मिनट) ने भी केरल हॉकी के लिए गोल दागे। प्रदीप कोडापा (तीसरे और 29वें मिनट) और अग्गू मनोज (30वें मिनट) ने तेलंगाना हॉकी के लिए गोल किए।

 

दूसरे मैच में ले पुडुचेरी हॉकी ने पूल-ए के मुकाबले में त्रिपुरा हॉकी को 4-0 से शिकस्त दी। कप्तान कीर्तिवासन (28वें मिनट और 59वें मिनट) ने दो गोल किए। इनके अलावा इलामारन (24वें मिनट) और माधवन (34वें मिनट) ने भी गोल दागे।

 

डिवीजन 'सी' के पूल-बी में, छत्तीसगढ़ हॉकी ने हॉकी गुजरात को 13-0 से रौंदा। मोहित नायक (छठे मिनट, 10वें मिनट, 28वें मिनट, 30वें मिनट, 31वें मिनट और 33वें मिनट) ने शानदार प्रदर्शन करते हुए छह गोल किए। ओम कुमार यादव (36वें मिनट, 55वें मिनट और 57वें मिनट), करण कुमार साहू (13वें मिनट और 38वें मिनट), कप्तान आनंद कुमार सूर्यवंशी (18वें मिनट) और अविनाश एक्का (58वें मिनट) छत्तीसगढ़ हॉकी की ओर से गोल दागने वाले अन्य खिलाड़ी रहे।

 

डिवीजन 'सी' के फाइनल मैच में, पूल-बी में गोवा हॉकी ने हॉकी राज को 4-2 से परास्त किया। कृष श्याम गौंकर (तीसरे, 47वें मिनट) और तुषार शर्मा (23वें मिनट और 57वें मिनट) ने गोवा हॉकी के लिए दो-दो गोल किए, जबकि मानवेंद्र गुर्जर (31वें मिनट) और मोहम्मद उबैद रजा (41वें मिनट) ने हॉकी राज के लिए दो-दो गोल दागे।

 

डिवीजन 'बी' में, हॉकी चंडीगढ़ ने पूल-ए के मैच में हॉकी जम्मू और कश्मीर को 7-2 से शिकस्त दी। सतनाम सिंह (22वें मिनट, 26वें मिनट, 28वें मिनट, 36वें मिनट और 47वें मिनट) ने विजेता टीम के लिए पांच गोल किए। धीरज (10वें मिनट) और मोहम्मद जैद (15वें मिनट) ने भी हॉकी चंडीगढ़ के लिए गोल किए। कप्तान राजवीर सिंह (49वें मिनट और 58वें मिनट) हॉकी जम्मू और कश्मीर के लिए एकमात्र गोल करने वाले खिलाड़ी रहे।

 

अगले मैच में हॉकी उत्तराखंड ने डिवीजन 'बी' में हॉकी एसोसिएशन ऑफ बिहार को 3-1 से मात दी। महेंद्र सिंह बिष्ट (32वें मिनट, 36वें मिनट और 40वें मिनट) ने विजेता टीम के लिए मैच जिताऊ हैट्रिक लगाई। बिहार हॉकी संघ के लिए नंदलाल शाह (नौवें मिनट) ने एकमात्र गोल दागा।

 

अंतिम मुकाबले में दिल्ली ने डिवीजन 'बी' के पूल-बी में हॉकी बंगाल पर 1-0 से शिकस्त देकर जीत का सिलसिला बरकरार रखा। युवराज सिंह (40वें मिनट) ने तीसरे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर दिल्ली को मैच जिता दिया।

 

 

