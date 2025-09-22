खेल

Jubin Garg Tribute : जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देगी बीसीसीआई, विश्व कप उद्घाटन मैच से पहले होगा कार्यक्रम : देवजीत सैकिया

महिला विश्व कप ओपनिंग सेरेमनी में जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि
Sep 22, 2025, 08:15 AM
जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देगी बीसीसीआई, विश्व कप उद्घाटन मैच से पहले होगा कार्यक्रम : देवजीत सैकिया

मुंबई: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि 30 सितंबर को महिला वनडे विश्व कप के उद्घाटन मैच से पहले गायक जुबीन गर्ग की याद में 40 मिनट का कार्यक्रम उनकी श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित किया जाएगा।

मीडिया से बात करते हुए बीसीसीआई सचिव ने कहा, "असम संगीत और संस्कृति के बड़े ब्रांड अंबेसडर जुबीन गर्ग का निधन एक बड़ी क्षति है। यह शोक का समय है। 30 सितंबर को गुवाहाटी में भारत और श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे विश्व कप का पहला मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले जुबीन गर्ग की याद में उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।"

सैकिया ने कहा, "जुबीन गर्ग की याद में होने वाले विशेष कार्यक्रम के लिए हमने कलाकार का चयन नहीं किया है। जल्द ही कलाकार का चयन हो जाएगा। कार्यक्रम 40 मिनट तक चलेगा, जिसमें हम इस महान कलाकार को उनके गानों के माध्यम से याद करेंगे। महिला विश्व कप के उद्घाटन मुकाबले से पहले होने वाली ओपनिंग सेरेमनी का आगाज ही जुबीन गर्ग के श्रद्धांजलि कार्यक्रम से होगा।" इसके बाद श्रेया घोषाल का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होगा।

जुबीन गर्ग का नाम बॉलीवुड के बड़े और सफल गायकों में शुमार किया जाता है। वह मूल रूप से असम के रहने वाले थे। जुबीन चौथे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने सिंगापुर गए थे। कार्यक्रम 20 सितंबर, 2025 को होना था, लेकिन 19 सितंबर को ही उनका निधन हो गया। दिग्गज गायक का शव 20 सितंबर की रात असम पहुंचा। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा सहित दिग्गजों ने उनके अंतिम दर्शन किए और श्रद्धांजलि दी। 21 सितंबर को निकली जुबीन की अंतिम यात्रा में सड़कों पर भारी भीड़ देखी गई। पसंदीदा कलाकार के असमय चले जाने का दुख प्रशंसकों के चेहरे पर साफ दिख रहा था।

 

