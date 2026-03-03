खेल

Jonny bairstow stuck in dubai : 'हमें यहां से निकालो,' दुबई में फंसे बेयरस्टो परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित

ईरान हमलों के बाद यूएई से उड़ानें बंद, बेयरस्टो ने पीएम से लगाई गुहार
Mar 03, 2026, 10:19 AM
नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच इंग्लैंड के क्रिकेटर जॉनी बेयरस्टो अपने परिवार के साथ दुबई में फंसे हैं। उन्होंने हालात को लेकर चिंता जताई है।

 

 

ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमले करने के बाद यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से जाने वाली कमर्शियल फ्लाइट्स रोक दी गई हैं, जिससे हजारों यात्री फंस गए हैं। इस हमले को तेहरान में इजरायल और अमेरिका के ज्वाइंट ऑपरेशन का बदला माना जा रहा है, जिसमें शनिवार को ईरान के सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी।

 

36 वर्षीय बेयरस्टो परिवार के साथ छुट्टियां मनाने दुबई गए थे। विकेटकीपर-बल्लेबाज ने यूके लौटने का रास्ता तलाशते हुए अपने प्रियजनों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्पष्ट किया है कि वह इंग्लैंड लायंस टीम का हिस्सा नहीं हैं।

 

उन्होंने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "जो लोग लिख रहे हैं कि मैं इंग्लैंड लायंस टीम के साथ हूं, ऐसा नहीं है। मैं दुबई में अपने परिवार के साथ हूं। मुझे यकीन है कि इंग्लैंड लायंस का सिक्योरिटी स्टाफ हमें अबू धाबी से निकालने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन मैं अपने परिवार को सुरक्षित रखने और हमें यहां से निकालने की कोशिश कर रहा हूं।"

 

पिछले दिन, बेयरस्टो ने अपनी तय फ्लाइट कैंसिल होने के बाद एयरलाइन एमिरेट्स से सबके सामने अपील की थी। उन्होंने पोस्ट किया, "फ्लाइट कैंसिल होने के बाद हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। बातचीत के तरीके आजमाए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कृप्या क्या कोई संपर्क कर सकता है?"

 

बेयरस्टो ने जारी संकट के बारे में सरकार के बयान के जवाब में यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टार्मर को भी सीधे जवाब देते हुए लिखा, "क्या आप हमें घर पहुंचा सकते हैं?"

 

शनिवार को, ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने बिगड़ते सिक्योरिटी हालात के कारण यूएई के लिए अपनी ट्रैवल गाइडेंस में बदलाव किया। एडवाइजरी में अब कहा गया है, "मिसाइल हमलों की रिपोर्ट के कारण, यूएई में ब्रिटिश नागरिकों को तुरंत सुरक्षित जगह पर रहना चाहिए। किसी सुरक्षित जगह पर घर के अंदर रहें, सभी तरह की यात्रा से बचें, और लोकल अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें।"

 

इलाके की अस्थिरता ने इंग्लैंड के क्रिकेट शेड्यूल को भी प्रभावित किया है। इंग्लैंड लायंस ने रविवार को अबू धाबी में पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ अपना 50 ओवर का मैच कैंसिल कर दिया। इंग्लैंड विमेन ने एमिरेट्स में ट्रेनिंग कैंप के लिए अपनी रवानगी टाल दी, और इंग्लैंड की मेंस टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप से लौटने से पहले हालात पर करीब से नजर रख रही है, जिन्हें दुबई से होकर जाना था।

 

