Jonathan Trott ACB Dispute : अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ गलतफहमी दूर: जोनाथन ट्रॉट

नई दिल्ली: अफगानिस्तान क्रिकेट को बुलंदी पर ले जाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हेड कोच जोनाथन ट्रॉट ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ संवादहीनता की बात कही थी। उनके इस बयान ने बोर्ड के साथ उनके मतभेद को उजागर किया था, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले ट्रॉट और बोर्ड के बीच गलतफहमी दूर हो गई है। इसकी जानकारी खुद हेड कोच ने दी है।

जोनाथन ट्रॉट ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 सीरीज की शुरुआत से पहले मीडिया से बात करते हुए कहा, "एसीबी और मेरे बीच सकारात्मक और अच्छे माहौल में बातचीत हुई। इस दौरान सभी अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। हर तरह की गलतफहमी को दूर कर लिया गया है। हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीतने के साथ ही टी20 विश्व कप 2026 की तैयारी के साथ उतरेंगे।"

जोनाथन ट्रॉट के अफगानिस्तान क्रिकेट टीम से विश्व कप के बाद अलग होने की खबरें भी आई थीं। इस सवाल पर ट्रॉट ने कहा कि वह भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं।

हालांकि बोर्ड ट्रॉट को लंबे समय के लिए टीम का हेड कोच बनाए रखना चाहता है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी विवाद का सुलझना ट्रॉट से ज्यादा इस समय अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए अहम है।

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 2 सालों में अपनी मजबूत स्थिति दर्शायी है। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने भारत में 2023 में खेले गए वनडे विश्व कप में इंग्लैंड, श्रीलंका, और पाकिस्तान जैसी टीमों को हराकर सनसनी मचा दी थी। वहीं, टी20 विश्व कप 2024 में अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकतवर टीम को शिकस्त दी थी। अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए ये समय सुनहरे समय के रूप में देखा जाता है। इसका श्रेय हेड कोच ट्रॉट को जाता है। ट्रॉट जुलाई 2022 में टीम के हेड कोच बने थे।

जोनाथन ट्रॉट इंग्लैंड के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। 52 टेस्ट में 9 शतक और 19 अर्धशतक की मदद से 3,835 रन और 68 वनडे में 4 शतक और 22 अर्धशतक की मदद से 2,819 रन उन्होंने बनाए। 7 टी20 में 138 रन उनके नाम दर्ज हैं।

--आईएएनएस