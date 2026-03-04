खेल

John Blain Reinstated : 4 साल बाद फिर से 'स्कॉटलैंड हॉल ऑफ फेम' में शामिल हुए जॉन ब्लेन

नस्लवाद आरोपों के बाद ब्लेन की हॉल ऑफ फेम में वापसी
Mar 04, 2026, 01:21 PM
नई दिल्ली: पूर्व तेज गेंदबाज जॉन ब्लेन को क्रिकेट स्कॉटलैंड के 'हॉल ऑफ फेम' में वापस शामिल किया गया है। 47 वर्षीय ब्लेन को चार साल पहले इस सम्मान से सस्पेंड कर दिया गया था।

 

 

अपनी बहाली पर खुशी जताते हुए ब्लेन ने कहा, "मैं उन सभी का बहुत शुक्रगुजार हूं जो मुझ पर नस्लवाद का झूठा आरोप लगने के बाद से मेरे साथ खड़े रहे हैं। 118 बार अपने देश का प्रतिनिधित्व करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान था, और लगभग चार साल पहले मुझे स्कॉटिश क्रिकेट हॉल ऑफ फेम से हटाने का फैसला मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय के दौरान सबसे बड़े झटकों में से एक था। शुक्र है कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद मुझे बेगुनाह साबित कर दिया गया, जिसमें मैंने काफी सबूत दिए।"

 

इसके साथ ही ब्लेन ने क्रिकेट स्कॉटलैंड के प्रमुख उमर हेनरी की अध्यक्षता वाली हॉल ऑफ फेम कमेटी के नेतृत्व के लिए धन्यवाद देते हुए कहा, "क्रिकेट स्कॉटलैंड बोर्ड का मुझे फिर से काम पर रखने का एकमत से लिया गया फैसला मेरे लिए जितना मायने रखता है, मैं उसे बता नहीं सकता। क्रिकेट के खेल ने मुझे मेरी रोजी-रोटी दी और कड़ी मेहनत, ईमानदारी, टीमवर्क और फेयर प्ले सिखाया।"

 

ब्लेन को मई 2019 में गवर्निंग बॉडी में शामिल किया गया था, लेकिन जुलाई 2022 में उनके पूर्व साथियों माजिद हक और कासिम शेख ने 2007 में केन्या दौरे पर नस्लभेदी टिप्पणी के इस्तेमाल का आरोप लगाया था, जिसके बाद ब्लेन को कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया।

 

क्रिकेट स्कॉटलैंड ने कहा कि बोर्ड द्वारा स्वीकृत समानता, विविधता और समावेशन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ब्लेन का निलंबन हटा लिया जाएगा।

 

भले ही क्रिकेट स्कॉटलैंड ने उस समय अपने फैसले के बारे में बताने से मना कर दिया, लेकिन ब्लेन का मामला जुलाई 2022 में एक इंडिपेंडेंट रिव्यू से निकले कई रेफरल में से एक था, जिसमें गवर्निंग बॉडी को संस्थागत रूप से नस्लभेदी पाया गया और बोर्ड को इस्तीफा देना पड़ा।

 

इसके अतिरिक्त, ईसीबी ने उन पर नस्लवाद के आरोप भी लगाए थे। यह मामला तब सामने आया, जब अजीम रफीक ने अपनी पूर्व काउंटी टीम यॉर्कशायर में अपने साथ हुए व्यवहार को सार्वजनिक किया। इसी प्रकरण में मार्च 2023 में दोषी ठहराए गए छह पूर्व खिलाड़ियों में वह भी शामिल थे।

 

जनवरी 2024 में, क्रिकेट स्कॉटलैंड ने ब्लेन को बताया कि उनके खिलाफ आरोप बेबुनियाद थे और उनके पास जवाब देने के लिए कोई मामला नहीं था। उन्होंने एक सार्वजनिक जांच की मांग करते हुए कहा था कि क्रिकेट स्कॉटलैंड के नतीजों ने ईसीबी प्रक्रिया को बहुत ज्यादा कमजोर कर दिया है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

John BlainCricket ScotlandSports ControversyECBHall of FameRacism Allegationscricket newsInternational Cricket

