Joe Root Praise : बेथेल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं : रूट

जो रूट बोले, जैकब बेथेल अपनी उम्र से ज्यादा समझदार, शतक से इंग्लैंड को मिली जीत
Sep 08, 2025, 07:28 PM
बेथेल अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं : रूट

नई दिल्ली: इंग्लैंड के अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने शतकवीर जैकब बेथेल की जमकर तारीफ की है, जिन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में 342 रन की पारी खेली। रूट ने उन्हें 'अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार' बताया है।

बेथेल ने 82 गेंदों में तीन छक्कों और 13 चौकों की मदद से 110 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने जो रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी की। यह बेथेल के अंतरराष्ट्रीय करियर का पहला शतक था।

 

जो रूट ने कहा, "हमें उस पिच पर कुछ साझेदारियों की जरूरत थी। मैंने और बेथेल ने मिलकर रन बनाए। हमने मिलकर एक शानदार स्कोर बनाया। बेथेल को पता था कि वह क्या कर रहे हैं। वह अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हैं। उन्हें पता है कि कैसे खेलना है। मैं बेथेल को आठ साल की उम्र से जानता हूं। उम्मीद है कि वह और बेहतर होते जाएंगे।"

 

मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी इंग्लैंड की टीम ने पांच विकेट खोकर 414 रन बनाए। सलामी बल्लेबाज जेमी स्मिथ ने बेन डकेट के साथ पहले विकेट के लिए 59 रन की साझेदारी की। डकेट 31 रन बनाकर आउट हुए।

 

इसके बाद स्मिथ ने जो रूट के साथ दूसरे विकेट के लिए 58 रन जुटाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। स्मिथ ने 48 गेंदों में 62 रन का योगदान टीम के खाते में दिया।

 

टीम 16.2 ओवरों में दो विकेट खोकर 117 रन बना चुकी थी। यहां से रूट ने जैकब बेथेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 182 रन जुटाते हुए इंग्लैंड को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया।

 

जैकब बेथेल 110 रन बनाकर आउट हुए। रूट ने जोस बटलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी की। रूट 96 गेंदों में 100 रन बनाकर आउट हुए, जबकि बटलर ने नाबाद 62 रन की पारी खेली।

 

विपक्षी खेमे से कॉर्बिन बॉश और केशव महाराज को दो-दो सफलताएं हाथ लगीं।

 

इसके जवाब में साउथ अफ्रीकी टीम 20.5 ओवरों में महज 72 रन पर सिमट गई। इस टीम के लिए बॉश ने सर्वाधिक 20 रन बनाए, जबकि केशव महाराज ने 17 रन की पारी खेली।

 

इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने चार, जबकि आदिल रशीद ने तीन शिकार किए। ब्रायडन कार्स को दो सफलताएं हाथ लगीं।

 

 

 

 

