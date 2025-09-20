खेल

Jiten Ramanandi Oman : हार्दिक पांड्या के साथ खेल चुका गुजराती, जिसने भारत को एशिया कप में चौंकाया

भारतीय मूल के जितेन रामानंदी ने भारत के खिलाफ गेंद और बल्ले से दिखाया कमाल।
Sep 20, 2025, 01:23 PM
जितेन रामानंदी : हार्दिक पांड्या के साथ खेल चुका गुजराती, जिसने भारत को एशिया कप में चौंकाया

नई दिल्ली: ओमान के तेज गेंदबाज जितेन रामानंदी ने भारत के खिलाफ अपनी शानदार चमक बिखेरी है। बाएं हाथ के इस गेंदबाज ने टीम इंडिया के खिलाफ 4 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 33 रन देकर 2 शिकार किए।

जितेन रामानंदी ने अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा को कैच आउट कराया। इसके अलावा, उन्होंने हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह को रन आउट करने में अहम भूमिका निभाई। जिस गेंद पर उन्होंने अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया, वो करीब 142 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से फेंकी गई थी।

आपको बता दें कि जिस हार्दिक पांड्या को रामानंदी ने पवेलियन लौटाया, उसी पांड्या के साथ कभी यह गेंदबाज इंटर क्लब टूर्नामेंट में खेला करता था।

दरअसल, जितेन रामानंदी भारतीय मूल के हैं। उनका जन्म 15 सितंबर 1994 को गुजरात में हुआ था। वे नवसारी से ताल्लुक रखते हैं। जितेन ने बड़ौदा की अंडर-19 टीम से भी खेला, लेकिन जब उन्हें भारतीय टीम में मौका न मिला, तो कोच राकेश पटेल ने उन्हें ओमान जाने के लिए प्रेरित किया।

साल 2019 में जितेन रामानंदी ओमान चले गए। हालांकि, काफी हद तक यह कदम आर्थिक कारणों की वजह से उठाया गया था, लेकिन यहां पहुंचकर रामानंदी ओमान की क्रिकेट टीम से जुड़ गए।

जितेन रामानंदी ने साल 2025 में ओमान की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया। उन्होंने फरवरी 2025 में यूएसए के खिलाफ वनडे मैच खेला। इसके बाद उन्होंने 21 फरवरी को इसी देश के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में भी डेब्यू किया।

जितेन रामानंदी ओमान की ओर से अब तक कुल 4 टी20 मैच खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने चार विकेट हासिल किए। वहीं, बल्ले से वह 14 की औसत के साथ 42 रन का योगदान टीम के खाते में दे चुके हैं।

अबू धाबी में खेले गए एशिया कप के 12वें मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 188 रन बनाए। टीम इंडिया की ओर से संजू सैमसन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 रन की पारी खेली।

इसके जवाब में ओमान की टीम 20 ओवरों में 4 विकेट खोकर 167 रन ही बना सकी। इसी के साथ भारत ने 21 रन से मैच अपने नाम किया। गेंदबाजी में चमक बिखेरने के बाद जितेन ने 5 गेंदों में 3 चौकों की मदद से नाबाद 12 रन भी बनाए।

 

 

