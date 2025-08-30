खेल

जयंत यादव ने छोड़ा हरियाणा का साथ, अगला घरेलू सत्र पुडुचेरी से खेलेंगे

Aug 30, 2025, 10:36 AM
नई दिल्ली, 30 अगस्त (आईएएनएस)। स्टार क्रिकेटर जयंत यादव ने अगले घरेलू सत्र (2025-26) के लिए अपनी घरेलू टीम हरियाणा का साथ छोड़ दिया है। अगले सत्र में वह पुडुचेरी के लिए खेलते हुए नजर आएंगे।

जयंत यादव को हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) दे दिया है। जयंत ने 2011-12 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में हरियाणा के लिए पदार्पण किया था और वह उसी समय से टीम के साथ बने हुए थे।

हरियाणा के लिए पिछले रणजी सीजन में जयंत का प्रदर्शन शानदार रहा था। पिछले सीजन में 8 मैचों में जयंत ने 28 विकेट लिए थे।

हरियाणा के लिए 90 प्रथम श्रेणी मैचों की 145 पारियों में उन्होंने 265 विकेट लिए हैं। वहीं, 136 पारियों में 3 शतक और 14 अर्धशतक की मदद से 2,924 रन भी उन्होंने बनाए हैं।

पुडुचेरी में जयंत मध्य प्रदेश के ऑलराउंडर पुनीत दाते और मुंबई के विकेटकीपर सिद्धांत अधालराव के साथ तीन पेशेवर खिलाड़ियों में से एक के रूप में शामिल होंगे। यह भी समझा जाता है कि जयंत को पुडुचेरी ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर के भतीजे, मुंबई के बल्लेबाज अरमान जाफर के स्थान पर अनुबंधित किया है।

35 साल के जयंत यादव भारतीय टीम के लिए 6 टेस्ट और 2 वनडे खेल चुके हैं। 2022 में वह आखिरी बार भारतीय जर्सी में दिखे थे। टेस्ट में 1 शतक और 1 अर्धशतक लगाते हुए 248 रन बनाने के साथ ही उन्होंने 16 विकेट लिए हैं। भारतीय क्रिकेट में जयंत को उनकी क्षमता के मुताबिक मौके नहीं मिले। खासकर टेस्ट क्रिकेट में, आर अश्विन और रवींद्र जडेजा के रूप में पहले से स्थापित दो स्पिनर और निचले क्रम के शानदार बल्लेबाजों की वजह से राष्ट्रीय टीम में जयंत को पर्याप्त मौके नहीं मिले।

आईपीएल में जयंत गुजरात टाइटंस, दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स), मुंबई इंडियंस के साथ खेल चुके हैं। वहीं, काउंटी क्रिकेट में वह वार्विकशायर और मिडलसेक्स के लिए खेल चुके हैं।

--आईएएनएस

पीएके/एएस

