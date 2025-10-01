जिया राय ने रचा इतिहास, कैटालिना चैनल को पार करने वाली पहली ऑटिज्म पीड़ित महिला तैराक बनीं

नई दिल्ली, 30 सितंबर (आईएएनएस)। 17 साल की जिया राय ने इतिहास रच दिया है। जिया ऑटिज्म से पीड़ित ऐसी पहली महिला तैराक हैं, जिन्होंने अकेले तैरते हुए अमेरिका के लॉस एंजिल्स के पास कैटालिना चैनल को पार किया है।

जिया ने 25 सितंबर की मध्यरात्रि को कैटालिना द्वीप से 34 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे, 01 मिनट और 43 सेकंड में तय की और 26 सितंबर 2025 को सैन पेड्रो के पास कैलिफोर्निया के तट पर समाप्त की। वह भारतीय नौसेना में कार्यरत मदन राय की बेटी हैं। उन्होंने अपनी सफलता और तैराकी को ऑटिज्म जागरूकता के लिए समर्पित किया है। जिया की इस सफलता से उनके पैतृक गांव में हर्ष का माहौल है। विश्व नौसेना अकादमी ने जिया राय को उनकी सफलता पर बधाई दी है।

कैटालिना चैनल अपने ठंडे पानी, खतरनाक धाराओं, जेली मछलियों और समुद्री जीवों की मौजूदगी के लिए प्रसिद्ध है। अंधेरे में तैरना और अचानक बदलता मौसम इसे और भी चुनौतीपूर्ण बनाता है। पिछले 100 वर्षों में मात्र 500 लोग ही इस चैनल को पार कर पाए हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन का संचालन कैटालिना चैनल स्विमिंग फेडरेशन, यूएसए द्वारा किया गया था।

जिया राय आजमगढ़ जिले के तहसील सगड़ी क्षेत्र के गांव कटाई अलीमुद्दीनपुर की रहने वाली हैं। वह ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जूझ रहीं हैं। ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली ऑटिज्म स्पेक्ट्रम गर्ल हैं।

जिया राय ने अपनी तैराकी क्षमता के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है, जिसमें 2024 में इंग्लिश चैनल और 2022 में पाक जलडमरूमध्य पार करने का विश्व रिकॉर्ड भी शामिल है। उन्हें वर्ल्ड ओपन वाटर स्विमिंग एसोसिएशन पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार 2023 और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जा चुका है।

--आईएएनएस

पीएके