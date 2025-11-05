खेल

Jay Shah Womens World Cup : महिला क्रिकेट की सफलता के लिए प्रयासरत लोगों को बधाई: जय शाह

जय शाह ने महिला विश्व कप 2025 की सफलता पर जताई खुशी, कहा—महिला क्रिकेट ने रचा नया इतिहास
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Nov 05, 2025, 04:03 PM
महिला क्रिकेट की सफलता के लिए प्रयासरत लोगों को बधाई: जय शाह

नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने भारत में महिला विश्व कप 2025 के सफल आयोजन के लिए उन सभी लोगों को बधाई दी है जो लंबे समय से महिला क्रिकेट के विकास के लिए काम कर रहे हैं और उसे सफल होते देखना चाहते हैं।

जय शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विश्व कप का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं लंबे समय से महिला क्रिकेट के प्रति जुनूनी रहा हूं, और हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप की सफलता उन सभी लोगों का प्रमाण है जो वर्षों से इसके विकास और प्रगति को हमारी आंखों के सामने साकार होते देखने के लिए खुले तौर पर और पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं।"

जय शाह ने बीसीसीआई का सचिव रहते हुए देश में महिला क्रिकेट की बेहतरी के लिए कई बड़े कदम उठाए। सबसे अहम पुरुष और महिला क्रिकेटरों की मैच फीस की राशि को एक समान करना रहा। विमेंस प्रीमियर लीग को शुरू करने में भी जय शाह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। घरेलू स्तर पर महिला क्रिकेट को मजबूत किया गया। इन कदमों ने महिला क्रिकेटरों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाते हुए क्रिकेट पर फोकस करने का आत्मविश्वास बढ़ाया। इसके परिणाम के रूप में हमने महिला विश्व कप में भारतीय टीम को चैंपियन बनते देखा है। बीसीसीआई ने महिला क्रिकेट टीम को चैंपियन बनने के बाद 51 करोड़ की इनामी राशि देने की घोषणा की है।

आईसीसी महिला विश्व कप की पुरस्कार राशि भी पिछले विश्व कप की तुलना में तीन गुणा बढ़ी है। इसमें भी शाह का बड़ा योगदान है।

भारत ने 4.48 मिलियन डॉलर (करीब 40 करोड़ रुपये) की रिकॉर्ड पुरस्कार राशि जीती। टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि रिकॉर्ड 13.88 मिलियन डॉलर (करीब 116 करोड़ रुपये) थी। 2022 विश्व कप की पुरस्कार राशि 3.5 मिलियन डॉलर थी।

आर्थिक संपन्नता निश्चित रूप से महिला क्रिकेट में क्रांति लाई है और उसके स्तर और लोकप्रियता में भी बड़ा उछाल देखने को मिला है। आईसीसी अध्यक्ष बनने के बाद शाह वैश्विक स्तर पर महिला क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं।

--आईएएनएस

 

 

India CricketWPLWomen's World Cup 2025Women's CricketICCJay ShahBCCI

Related posts

Loading...

More from author

Loading...