जैवलिन थ्रो: युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला भाला किस तरह ओलंपिक खेल का हिस्सा बन गया?

नई दिल्ली, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। मौजूदा समय में जैवलिन बेहद लोकप्रिय खेल है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड जीतने के बाद भारत में भी जैवलिन की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस खेल को लेकर युवाओं में वैश्विक स्तर पर क्रेज है। ताकत और तकनीक से परिपूर्ण इस खेल का इतिहास बेहद पुराना है और शुरुआती समय में जैवलिन अपने मौजूदा रूप में नहीं था।

जैवलिन थ्रो (भाला फेंक) की शुरुआत लगभग 2700-2800 साल पहले ग्रीस (पूर्व में यूनान) में हुई थी। भाला फेंक का इजाद खेल के रूप में नहीं बल्कि युद्ध और शिकार के लिए किया गया था। बाद में यह खेल का हिस्सा बना। प्राचीन काल में भाला मुख्य हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता था। होमर के महाकाव्य इलियड में ट्रोजन युद्ध के दौरान योद्धा दुश्मन की तरफ भाले फेंकते हुए दिखाए गए हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी भाला का जिक्र है। पुराने समय में भाला 2-3 मीटर लंबा होता था और लकड़ी या लोहे का होता था।

भाले का इस्तेमाल युद्ध क्षेत्र से निकलकर धीरे-धीरे खेल के मैदान में होने लगा। खेल के लिए शुरुआत में इस्तेमाल होने वाले भाले की लंबाई 2.3 से 2.5 मीटर होती थी और बीच में चमड़े की पतली रस्सी लपेटी जाती थी। एथलीट इस रस्सी को उंगली में फंसाकर भाला फेंकते थे, जिससे भाले को घूमने की गति मिलती थी और वह ज्यादा दूर तक जाता था। यह तकनीक आज भी इस्तेमाल होती है। मध्यकाल और पुनर्जागरण मध्ययुग में यूरोप के कई देशों में भाला फेंकना लोकप्रिय खेल बना रहा। आयरलैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, स्वीडन और फिनलैंड में ग्रामीण इलाकों में लोग लकड़ी के भाले फेंककर प्रतियोगिताएं करते थे। फिनलैंड में इसे राष्ट्रीय खेल के तौर पर माना जाता था।

खेल के रूप में 708 बीसी में प्राचीन ओलंपिक खेलों में जैवलिन थ्रो को शामिल किया गया था। 1896 में जब आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। उस समय ओलंपिक में जितने भी खेल शामिल थे, उसमें भाला फेंक भी अहम खेल के रूप में शामिल किया गया। उस समय एथलीट भाले को जिस तरह चाहें फेंक सकते थे। तब सिर्फ पुरुषों के लिए यह खेल आयोजित होता था।

1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक तक दोनों हाथों से फेंकने की स्पर्धा भी थी, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिया गया। महिलाओं की जैवलिन स्पर्धा पहली बार 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में शामिल की गई। भाले के डिजाइन में बदलाव 1950 तक भाला पूरी तरह ठोस लकड़ी का होता था। 1953 में अमेरिकी एथलीट बड हेल्ड ने खोखला धातु का भाला बनाया, जिससे वह बहुत दूर तक जा सकता था। 1986 में पूर्वी जर्मनी के उवे होन ने 104.80 मीटर तक भाला फेंक दिया था, जो स्टेडियम की सीमा से बाहर जा रहा था। सुरक्षा कारणों से 1986 (पुरुष) और 1999 (महिला) में भाले का डिजाइन बदल दिया गया। अब भाले को नीचे की तरफ गिरने की तकनीक से बनाया गया है।

जैवलिन थ्रो लगातार लोकप्रियता के साथ-साथ बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इससे एक खेल के रूप में इसकी प्रतिष्ठा और रोमांच में भी इजाफा हो रहा है।

--आईएएनएस

पीएके