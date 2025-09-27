जीत मानसिक मजबूती का प्रमाण, वीवीएस लक्ष्मण ने भारत 'ए' टीम को दी बधाई

नई दिल्ली, 26 सितंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने शुक्रवार को लखनऊ में ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ दूसरे अनौपचारिक टेस्ट में लक्ष्य का पीछा करते हुए बड़ी जीत हासिल करने वाली भारतीय टीम को बधाई दी।

वीवीएस लक्ष्मण ने एक्स पर टीम और उनके सहयोगी स्टाफ की एक ग्रुप फोटो शेयर करते हुए ऑस्ट्रेलिया ए को हराने वाली टीम के खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए लिखा, “भारत 'ए' पुरुष टीम को ऑस्ट्रेलिया 'ए' के ​​खिलाफ दूसरे मल्टी-डे मैच में शानदार जीत और सीरीज जीतने पर बधाई। चुनौतीपूर्ण विकेट पर चौथी पारी में 400 से अधिक का लक्ष्य हासिल करना टीम की मानसिक मजबूती और लचीलेपन का सच्चा प्रमाण है। आगामी वनडे मैचों के लिए टीम को शुभकामनाएं।”

बात टेस्ट मैच की करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 420 रन बनाए थे। भारत की तरफ से मानव सुथार ने सर्वाधिक 5 विकेट लिए थे। भारत की पहली पारी 194 पर सिमट गई थी। पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया ए को 226 रन की बड़ी बढ़त मिली थी।

दूसरी पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की और ऑस्ट्रेलिया को 185 रन पर समेट दिया। सिराज और यश ठाकुर ने 2-2 जबकि गुरुनूर बरार और मानव सुथार ने 3-3 विकेट लिए।

चौथी पारी में भारत को जीत के लिए 412 रन का लक्ष्य मिला था।

भारतीय ए टीम ने 5 विकेट पर 413 रन बनाकर मैच 5 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल और युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अहम भूमिका निभाई। राहुल ने 210 गेंद पर 4 छ्क्के और 16 चौके की मदद से 176 रन की नाबाद पारी खेली। सुदर्शन ने उनका साथ बखूबी निभाया और 172 गेंद पर 100 रन की पारी खेली। कप्तान ध्रुव जुरेल ने 56 और नारायण जगदीसन ने 36 रन बनाए।

--आईएएनएस

पीएके