जीत का श्रेय यास्तिका को जाता है, वह मैच को इंग्लैंड से दूर ले गईं: स्मृति मंधाना

चेम्सफोर्ड, 29 मई (आईएएनएस)। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड दौरे की शुरुआत धमाकेदार जीत के साथ किया है। पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 38 रनों से हराया। कप्तान स्मृति मंधाना टीम के प्रदर्शन से काफी खुश नजर आईं। उन्होंने जीत का श्रेय 8 महीने बाद टीम में वापसी करने वालीं यास्तिका भाटिया को दिया।

मंधाना ने कहा कि यास्तिका की पारी मैच का टर्निंग प्वाइंट साबित हुई और वह मैच को इंग्लैंड की पहुंच से दूर ले गईं। उन्होंने कहा, "पावरप्ले में दो विकेट गंवाना सही नहीं था। जीत का श्रेय 8 महीने बाद वापसी करने वालीं यास्तिका को जाता है। वह मैच को इंग्लैंड की पहुंच से दूर ले गईं। जेमिमा ने एक बार फिर वही काम किया, जो वह करती हैं। दूसरी पारी में फील्डिंग करना फायदेमंद साबित हुआ। जेमी और यास्तिका से बहुत सारे इनपुट मिले। सभी गेंदबाज अपने प्लान पर काम कर रही थीं। वह दबाव में शांत थीं। नंदिनी के अंदर दमदार प्रदर्शन करने की आग है। उन्होंने कुछ अहम ओवर डाले और महत्वपूर्ण विकेट चटकाए।"

इंग्लैंड की कप्तान चार्ली डीन ने टॉस जीतकर पहले भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही और कप्तान स्मृति मंधाना बिना खाता खोले पवेलियन लौटीं। वहीं, शेफाली वर्मा 2 रन ही बना सकीं। इसके बाद यास्तिका भाटिया और जेमिमा रोड्रिग्स ने मोर्चा संभाला और तीसरे विकेट के लिए 76 गेंदों में 126 रनों की अहम साझेदारी निभाई। यास्तिका ने 40 गेंदों में 9 चौके और एक छक्के की मदद से 54 रन बनाए, जबकि जेमिमा ने 40 गेंदों में 69 रनों की दमदार पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 10 चौके और एक छक्का लगाया।

189 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 150 रन ही बना सकी। इंग्लिश टीम की तरफ से एमी जोन्स ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 48 गेंदों में 67 रनों की दमदार पारी खेली। अपनी इस पारी में जोन्स ने 9 चौके लगाए। वहीं, हीथर नाइट ने 24 गेंदों में 21 रनों का योगदान दिया। गेंदबाजी में भारत की तरफ से नंदिनी शर्मा ने डेब्यू मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए 34 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि क्रांति गौड़ ने 2 विकेट चटकाए।

--आईएएनएस

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