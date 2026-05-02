'जीत के साथ शुरुआत करना हमेशा अच्छा होता है': मिचेल स्टार्क

नई दिल्ली, 2 मई (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने शुक्रवार को आईपीएल 2026 का अपना पहला मैच खेला। स्टार्क ने राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ खेलते हुए शानदार गेंदबाजी की और अपनी टीम दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) को जीत दिलाने में अहम योगदान दिया।

इंजरी की वजह से डीसी के लिए सीजन के शुरुआती 8 मैच नहीं खेल सके स्टार्क ने आरआर के खिलाफ शानदार गेंदबाजी की और 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेट लिए।

मैच के बाद स्टार्क ने आईपीएल द्वारा साझा एक वीडियो में कहा, "जीत के साथ शुरुआत करना हमेशा अच्छा होता है। टीम में वापस आकर अच्छा लगा। एक सप्ताह से ग्रुप का हिस्सा हूं, इस दौरान ट्रेनिंग करना अच्छा लगा।"

स्टार्क ने कहा, "लगभग तीन महीने में यह पहली बार है जब मैंने किसी बल्लेबाज को गेंदबाजी की है। मैं इतना लंबा खेल चुका हूं कि मुझे पता है कि तैयार होने के लिए मुझे क्या करना है। शायद गेम की गति पकड़ने में थोड़ा समय लगा। मैंने कुछ समय से व्हाइट-बॉल क्रिकेट नहीं खेला है। यह टेस्ट क्रिकेट से थोड़ा तेज है। जीत हासिल करना अहम था। निजी तौर पर पैरों पर कुछ मील दौड़कर अच्छा लगा।"

राजस्थान के खिलाफ शुरुआती विकेट की अहमियत पर उन्होंने कहा, "हां, हम जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसी टीम है जिसने कुछ बड़ी ओपनिंग साझेदारी की हैं। दोनों ओपनर ने कई गेम में उनके लिए बहुत अच्छा खेला है, इसलिए हमारे लिए, मुझे लगता है कि किसी भी गेम के पावरप्ले विकेट जरूरी हैं, लेकिन निश्चित रूप से राजस्थान के खिलाफ, अगर हम पावर प्ले में मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उनसे थोड़ा ज्यादा अपनी शर्तों पर गेम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए दो शुरुआती ब्रेकथ्रू मिलना बहुत मददगार रहा। बीच में कुछ साझेदारियां हुईं, लेकिन हां, मुझे लगता है कि हमारे बल्लेबाजों ने अच्छी तरह लक्ष्य का पीछा किया।"

स्टार्क ने सलामी बल्लेबाजों केएल राहुल और पाथुम निसांका की प्रशंसा करते हुए लक्ष्य को हासिल करने में उनके योगदान को सराहा।

अगले मैचों पर बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने कहा, "हम एक बार में एक मैच पर ध्यान देंगे। हमारा फोकस अब अगले मैच पर है।"

मैच की बात करें तो डीसी ने आरआर के दिए 226 रन के लक्ष्य को 19.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया था।

--आईएएनएस

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