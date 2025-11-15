जसप्रीत बुमराह ने टेंबा बवुमा पर कसा था तंज, दक्षिण अफ्रीका के कोच ने प्रतिक्रिया देने से किया इनकार

कोलकाता, 14 नवंबर (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही दक्षिण अफ्रीका को 159 रन पर समेट दिया। टीम इंडिया के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्टार बनकर उभरे। बुमराह ने 5 विकेट झटके। अपने शानदार प्रदर्शन के बावजूद बुमराह अपने एक कमेंट की वजह से चर्चा में हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी कोच एश्वेल प्रिंस ने बुमराह की टिप्पणी को लेकर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने और उसे विवादित बनाने से इनकार किया है।

दरअसल, दक्षिण अफ्रीकी पारी के 13वें ओवर की जसप्रीत बुमराह की आखिरी गेंद कप्तान टेंबा बवुमा की जांघ पर लगी। इसके बाद बुमराह सहित तमाम भारतीय क्षेत्ररक्षकों ने पगबाधा की अपील की। अपील के बाद विकेटकीपर ऋषभ पंत और बुमराह संभावित रिव्यू पर चर्चा कर रहे थे, तभी स्टंप माइक पर 'बौना भी है' शब्द सुनाई दिया। आवाज जसप्रीत बुमराह की थी। इसे जसप्रीत बुमराह का बवुमा की लंबाई पर किया गया तंज माना जा रहा है।

बुमराह द्वारा कहे शब्द पर जब दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी कोच एश्वेल प्रिंस से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कुछ भी कहने इनकार कर दिया। प्रिंस ने कहा कि इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। यह पहला मौका है जब ये बात मेरे ध्यान में आई है। मुझे नहीं लगता कि मैदान पर जो कुछ हुआ है, उससे कोई समस्या होगी। इस मुद्दे को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे।

प्रिंस के इनकार के बाद इस मुद्दे पर चर्चा थम सकती है।

बात मैच की करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का दक्षिण अफ्रीका का फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। अच्छी शुरुआत के बाद भी दक्षिण अफ्रीका 55 ओवर में 159 पर सिमट गई। सर्वाधिक 31 रन एडेन मार्कराम ने बनाए।

जसप्रीत बुमराह ने 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। सिराज और कुलदीप ने 2-2 विकेट लिए। अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला।

