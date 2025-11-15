खेल

जसप्रीत बुमराह का कमाल, पिछले 6 साल में कोई तेज गेंदबाज ऐसा नहीं कर पाया

Nov 15, 2025, 02:28 AM

कोलकाता, 14 नवंबर (आईएएनएस)। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच शुक्रवार से कोलकाता के ईडन गार्डन में सीरीज का पहला टेस्ट शुरू हुआ। मैच के पहले दिन भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी देखने को मिली। बुमराह ने ऐसी उपलब्धि हासिल की जो पिछले 6 साल में कोई तेज गेंदबाज भारत में खेले गए टेस्ट मैचों में नहीं कर पाया है।

जसप्रीत बुमराह ने कोलकाता टेस्ट के पहले दिन ही घातक गेंदबाजी करते हुए 14 ओवर में 27 रन देकर 5 विकेट लिए। 2019 के बाद यह पहला मौका है जब किसी तेज गेंदबाज ने भारत में खेले गए टेस्ट मैच के पहले ही दिन पांच विकेट लिए हैं। बुमराह से पहले ईशांत शर्मा ने 2019 में ईडन गार्डन में खेले गए टेस्ट मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी। बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए इस डे-नाइट मैच में ईशांत ने पहले ही दिन 5 विकेट लिए थे। 2019 के बाद ईडन गार्डन में भारतीय टीम पहला टेस्ट खेल रही है।

2019 से पहले 2008 में अहमदाबाद में खेले गए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने पहले ही दिन 5 विकेट लिए थे।

जसप्रीत बुमराह ने 16वीं बार टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने की उपलब्धि हासिल की है। टेस्ट क्रिकेट में भारत की तरफ से सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह बीएस चंद्रशेखर के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर आ गए हैं।

टेस्ट में सर्वाधिक 5 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों में पहले स्थान पर आर अश्विन (37 बार), दूसरे स्थान पर अनिल कुंबले (35 बार), तीसरे स्थान पर हरभजन सिंह (25 बार), और चौथे स्थान पर कपिल देव (23 बार ) हैं।

बुमराह ने कोलकाता टेस्ट की पहली पारी तक 51 टेस्ट मैचों की 96 पारियों में 231 विकेट झटके हैं।

जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी के दम पर ही भारत ने दक्षिण अफ्रीका को पहले ही दिन 159 रन पर समेट दिया।

