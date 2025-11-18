जिसने जिताया टीम को खिताब, उसी कप्तान ने बीपीएल 2026 से नाम लिया वापस

ढाका, 17 नवंबर (आईएएनएस)। तमीम इकबाल ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के आगामी संस्करण से अपना नाम वापस ले लिया है। इस टूर्नामेंट की शुरुआत साल 2012 में हुई थी, तब से ऐसा पहली बार होगा, जब तमीम इस लीग में हिस्सा नहीं लेंगे।

बांग्लादेश के पूर्व कप्तान ने 'क्रिकबज' को पुष्टि करते हुए बताया कि उन्होंने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) से खिलाड़ियों के ड्राफ्ट से अपना नाम वापस लेने का अनुरोध किया है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बीसीबी के क्रिकेट संचालन प्रबंधक शहरयार नफीस को अपने फैसले के बारे में सूचित किया था।

सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल को बीपीएल के सबसे निरंतर और कुशल बल्लेबाजों में गिना जाता है। तमीम ने पिछले कुछ वर्षों में प्रभावशाली प्रदर्शन और महत्वपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिका भी निभाई है। उन्होंने बतौर कप्तान फॉर्च्यून बरिशल को बीपीएल 2024-25 का खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई है।

चटगांव किंग्स के खिलाफ बतौर सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल ने 29 गेंदों में 1 छक्के और 9 चौकों के साथ 54 रन की पारी खेली थी। तमीम को फाइनल मुकाबले का 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

एक ओर, फॉर्च्यून बरिशल ने खुद तैयारी के अपर्याप्त समय का हवाला देते हुए आगामी टूर्नामेंट में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। दूसरी तरफ, तमीम इकबाल खुद गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। मार्च 2025 में उन्हें एक घरेलू मैच के दौरान दिल का दौरा पड़ा था, इसके बाद से 36 वर्षीय खिलाड़ी प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से दूर है।

स्वास्थ्य और फ्रेंचाइजी संबंधी मुद्दों के अलावा, तमीम ने क्रिकेट प्रशासन में भी रुचि दिखाई है। पहले उन्होंने बीसीबी चुनाव लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन अंततः चुनाव प्रक्रिया में सरकार की अनुचित भागीदारी का आरोप लगाते हुए पीछे हट गए।

तमीम इकबाल बांग्लादेश प्रीमियर लीग (बीपीएल) के 118 मुकाबलों में 37.59 की औसत के साथ 3,835 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 32 अर्धशतक निकले।

