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जेसन होल्डर जीटी में संतुलन और ताकत बढ़ाते हैं: संजय बांगड़

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 01, 2026, 09:30 AM

अहमदाबाद, 1 मई (आईएएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर संजय बांगड़ ने आईपीएल 2026 में गुजरात टाइटंस (जीटी) की तरफ से खेल रहे वेस्टइंडीज के धाकड़ ऑलराउंडर जेसन होल्डर की जमकर तारीफ की है। बांगड़ ने होल्डर को जीटी के लिए एक अहम खिलाड़ी बताया।

बांगर ने जियोस्टार पर कहा, "उनके जैसा ऑल-राउंडर, खासकर विदेशी तेज गेंदबाज, टीम में संतुलन बढ़ाने के साथ ताकत बढ़ाता है। गेम की उनकी समझ लाइन और लेंथ पर उनके नियंत्रण में दिखती है। आपने देखा होगा कि जब कोई बल्लेबाज उन्हें हिट करने की कोशिश करता था, तो वह तुरंत एडजस्ट कर लेते थे। वह बहुत स्मार्ट क्रिकेटर हैं। पहले भी टीमों को लीड कर चुके होने के कारण, वह यह भी जानते हैं कि गेम कैसे खत्म करना है। कुल मिलाकर, जीटी के साथ उनका आना टीम के लिए बेहद फायदेमंद है।"

जेसन होल्डर को आईपीएल 2026 के लिए हुई नीलामी में जीटी ने 7 करोड़ में खरीदा था। होल्डर की गेंदबाजी और बल्लेबाजी क्षमता से टीम को संतुलन की उम्मीद थी और होल्डर पूरी तरह से उस भूमिका को निभाते दिख रहे हैं।

गुरुवार को नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के खिलाफ हुए मैच में होल्डर ने गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन करते हुए टीम की जीत में प्रभावी भूमिका निभाई और प्लेयर ऑफ द मैच रहे। होल्डर ने 4 ओवर में 29 रन देकर जितेश शर्मा और रोमारियो शेफर्ड के रूप में 2 विकेट लिए। इसके बाद बल्लेबाजी के दौरान 10 गेंदों पर अहम 12 रन बनाए।

सीजन में होल्डर ने 3 मैच खेले हैं जिसमें 3 विकेट लेने के साथ ही 2 पारियों में 35 रन बनाए हैं।

जीटी 9 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। आगे के 5 मैचों में जीटी का प्रदर्शन कैसा रहेगा और क्या टीम प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर पाएगी, इसमें होल्डर की भूमिका अहम हो सकती है।

जीटी में होल्डर को हार्दिक पांड्या के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

--आईएएनएस

पीएके

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