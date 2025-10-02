जैसे सैनिकों ने पाकिस्तान को धूल चटाई, वैसे ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट मैदान पर उनका सफाया किया : उदय सामंत

रत्नागिरी, 1 अक्टूबर (आईएएनएस)। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल मैच को 5 विकेट से अपने नाम किया। महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत के मुताबिक जिस तरह भारत ने जंग के मैदान पर पाकिस्तान को धूल चटाई, वैसे ही खिलाड़ियों ने क्रिकेट के मैदान पर पाकिस्तान का सफाया किया।

इस जीत के बाद दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। भारतीय टीम ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। नकवी काफी देर मंच पर भारतीय खिलाड़ियों का इंतजार करते रहे, लेकिन खिलाड़ी ट्रॉफी लेने नहीं आए। काफी देर इंतजार करने के बाद अधिकारी अपने साथ ट्रॉफी ले गए।

इस विवाद पर बातचीत करते हुए उदय सामंत ने पत्रकारों से कहा, "जिस तरह हमारे सैनिकों ने सीमा पर पाकिस्तान को धूल चटाई, वैसे ही हमारे क्रिकेट के बहादुरों ने क्रिकेट के मैदान में उनका (पाकिस्तान का) 'ऑपरेशन सिंदूर' की तरह सफाया कर दिया। बाकी ट्रॉफी किसने ली, या किसने उड़ाई, यह बाद का विषय है।"

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसीसी चीफ ने इस मामले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से खेद जताते हुए कहा है कि स्थिति इतनी बिगड़नी नहीं चाहिए थी। हालांकि, वह अपने रुख पर अड़े रहे हैं।

मोहसिन नकवी पाकिस्तान के गृह मंत्री होने के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष भी हैं। उनका कहना है कि अगर भारतीय टीम ट्रॉफी चाहती है, तो उनके कप्तान को इसे लेने के लिए व्यक्तिगत रूप से एसीसी के ऑफिस आना होगा।

भारत ने पाकिस्तान को एशिया कप 2025 में तीन बार मात दी। फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी, लेकिन भारत ने उसे 19.1 ओवरों में महज 146 रन पर समेट दिया।

इसके बाद भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते मुकाबला अपने नाम किया। गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके, जबकि बल्लेबाजी में तिलक वर्मा ने 69 रन की नाबाद पारी खेली।

--आईएएनएस

आरएसजी