जर्मनी को लगा बड़ा झटका, लेनार्ट कार्ल चोट की वजह से फीफा वर्ल्ड कप 2026 से हुए बाहर

नई दिल्ली, 6 जून (आईएएनएस)। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत से ठीक पहले जर्मनी को बड़ा झटका लगा है। टीम के युवा अटैकिंग मिडफील्डर लेनार्ट कार्ल चोट के चलते टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।

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कोच जूलियन नैगल्समैन ने शनिवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि कार्ल को जांघ में यह चोट अमेरिका में ट्रेनिंग के दौरान लगी। 18 साल के इस खिलाड़ी को शुक्रवार को शिकागो में एक ट्रेनिंग सेशन के दौरान बाईं जांघ की मांसपेशी में खिंचाव आ गया था। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। कार्ल की जगह जर्मनी की वर्ल्ड कप टीम में असन ओएड्राओगो लेंगे।

कोच ने कहा कि उन्हें कार्ल के लिए बहुत दुख है। उन्होंने बताया कि कार्ल ने अपने सकारात्मक स्वभाव, रचनात्मक खेल, तेज गति और मजबूत व्यक्तित्व के दम पर टीम में अपनी खास जगह बना ली थी। कार्ल का टीम से बाहर होना जर्मनी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया था। युवा मिडफील्डर ने अपने खेल से यूरोप के सबसे होनहार खिलाड़ियों में जगह बनाई और लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर सबका ध्यान खींचा।

कार्ल ने बायर्न म्यूनिख के लिए पूरे सीजन में अहम भूमिका निभाई। उनकी शानदार फॉर्म की बदौलत टीम ने घरेलू डबल खिताब जीता और यूईएफए चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। मिडफील्ड में उनकी ऊर्जा, रचनात्मकता और मैच को नियंत्रित करने की क्षमता ने उन्हें टीम का महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया था। यही वजह रही कि उनके लगातार अच्छे प्रदर्शन के आधार पर उन्हें जर्मनी की वर्ल्ड कप योजनाओं में भी शामिल किया गया था।

जर्मनी ने कार्ल के रिप्लेसमेंट के तौर पर ओएड्राओगो को चुना है। नेगल्समैन ने युवा खिलाड़ी को बड़े मंच पर इस मौके का फायदा उठाने के लिए हिम्मत दी। नेगल्समैन ने कहा, "असान ओएड्राओगो के साथ हमें एक ऐसा खिलाड़ी मिल रहा है, जिसने कार्ल की तरह ही हमारे साथ शानदार शुरुआत की थी। वह बहुत टैलेंटेड भी हैं और यहां हिम्मत और आजादी से खेलने के लिए बने हैं।"

जर्मनी अगले हफ्ते शुरू होने वाले वर्ल्ड कप की तैयारी पूरी करने के लिए मंगलवार को अमेरिका पहुंची। चार बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम 2018 और 2022 के टूर्नामेंट में अचानक ग्रुप-स्टेज से बाहर होने के बाद इंटरनेशनल स्टेज पर लंबे सूखे को इस बार खत्म करना चाहेगी।

--आईएएनएस

एसएम/एएस